TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İzmir kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

İzmir'de TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi heyecanı bugün sona eriyor. Toplam 21.020 konut için başvuruda bulunan vatandaşlar, uzun süredir bekledikleri kura sonuçlarını öğrenmek için geri sayımı takip ediyordu. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi, şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülürken, vatandaşlar hak sahipliği sürecini canlı olarak izleyebilecek. Peki, İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İzmir kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

TOKİ İzmir Sosyal Konut Projesi kapsamında, hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin dört bir yanından yoğun başvuru alan projede, İzmir'de toplam 21.020 konutun inşa edilmesi planlanıyor. Vatandaşlar, uzun süredir beklenen kura sonuçlarını heyecanla takip ediyor.

Bu kapsamda, kura çekimi işlemleri tamamen noter huzurunda yürütülerek şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştiriliyor. Peki, TOKİ İzmir hak sahibi belirleme kuraları nasıl yapılıyor, saat kaçta ve nereden izlenebiliyor? İşte tüm detaylar.

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İZMİR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İzmir'de yapılacak TOKİ kura sonuçları için geri sayım sona erdi. Bugün gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek ve sonuçlar kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacak.

Toplam 21.020 konut için başvuruda bulunan vatandaşlar, adil bir şekilde hak sahiplerinin belirlenmesini bekliyor. Noter huzurunda yapılan çekiliş, tüm başvuru sahiplerinin güvenini sağlamak amacıyla şeffaf bir şekilde yürütülüyor.

Kura sonuçları açıklandıktan sonra, vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden ve yetkili sosyal medya hesaplarından görüntüleyebilecek.

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

TOKİ İzmir kura çekimi, bugün 6 Mart 2026 tarihinde, Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimi işlemleri tam olarak 15.00'te başlayacak.

Başvuru sahipleri, kura çekim saatini önceden bilerek hazırlıklarını yapabilir. Bu sayede, hak sahipliğini öğrenmek için uzun süre beklemeye gerek kalmayacak ve tüm süreç şeffaf bir şekilde takip edilebilecek.

ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Kura tarihi: 6 Mart 2026

Kura saati: 15.00

Yer: Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu

Canlı yayın: YouTube üzerinden

Toplam konut sayısı: 21.020

Bu kapsamda, İzmir'de 500 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde hak sahipliği kuraları adil ve şeffaf bir şekilde tamamlanacak. Vatandaşlar, kura sonuçlarını canlı yayın aracılığıyla takip ederek hak sahipliği durumlarını hızlıca öğrenebilecek.