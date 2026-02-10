TOKİ İstanbul kura isim listesi (TAM LİSTE): TOKİ İstanbul kura isim listesi açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026?

İstanbul'da 2026 TOKİ sosyal konut projeleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce vatandaş, TOKİ İstanbul kura isim listesi (TAM LİSTE) ve kura sonuçlarını merak ediyor. Her hafta Pazar günü yayımlanan takvimlerle vatandaşlar, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026? sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ İstanbul kura isim listesi açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA İSİM LİSTESİ (TAM LİSTE)

2026 TOKİ İstanbul projesiyle ilgili en çok merak edilen konu olan TOKİ İstanbul kura isim listesi (TAM LİSTE) henüz resmi olarak yayımlanmadı. TOKİ'nin "500 bin sosyal konut" kapsamında İstanbul'a ayırdığı yaklaşık 100 bin konut için nihai isim listesi kura çekimi öncesinde yayınlanacak ve hak sahipleri burada belirlenecek isimlerle kamuoyuyla paylaşılacak. Halihazırda yalnızca başvuru kabul edilen vatandaşlara ilişkin "aday listeleri" erişime açıldı, kura sonuçları ve asil / yedek hak sahibi listeleri TOKİ tarafından kura çekimi tamamlandıktan sonra açıklanacak.

Bu liste, adayların T.C. kimlik numarası ve e-Devlet üzerinden veya TOKİ resmi web sitesindeki Kura Sonuç Sorgulama ekranından öğrenilebilecek şekilde düzenlenecek. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra web üzerinde yayımlanan "TAM LİSTE" hem asil hem de yedek hak sahiplerini içerecektir.

TOKİ İSTANBUL KURA İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ İstanbul kura isim listesi açıklandı mı? sorusu, başvuru yapanlar tarafından en sık sorulan soruların başında geliyor. Şu an itibarıyla İstanbul için kura sonuçları veya isim listeleri resmi olarak yayınlanmamıştır. TOKİ tarafından yayımlanan takvimde kura çekimi tarihi henüz resmen ilan edilmediği için isim listelerinin yayınlanmadığı belirtiliyor.

Resmi açıklama yapılmadan önce adı geçen "beklenti takvimleri" bazında Mart ayının ilk haftasında nihai aday listelerinin açıklanacağı tahmin ediliyor. Ayrıca kura sonuçları açıklandığında listeler aşağıdaki adreslerden takip edilebilir:

e-Devlet Kapısı üzerinden "Konut / İşyeri Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı

TOKİ Resmi Sitesi (toki.gov.tr) üzerindeki "Kura Sonuç Sorgulama" bölümü

Henüz resmi duyuru gelmediği için, söz konusu listelerin yayımlanması beklenmektedir.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026?

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026? sorusuna ilişkin en güncel bilgiler, çeşitli güvenilir kaynaklar tarafından "Mart 2026" tarihlerini gösteriyor. Mevcut plana göre İstanbul'daki 100 bin sosyal konut için kura çekilişi 9 – 12 Mart 2026 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Bu tarihler TOKİ yetkililerinin ve basın organlarının tahmini takvimine göre belirlenmiştir; resmi duyuru yayımlandığında kesin tarih, saat ve kura yöntemi TOKİ'nin kanalında ilan edilecektir.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Kuralar noter huzurunda yapılacak ve TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ile YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanarak sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin listeleri kısa süre içinde açıklanacaktır.

2026 TOKİ İSTANBUL PROJESİNE DAİR DİĞER ÖNEMLİ DETAYLAR

2026 TOKİ İstanbul sosyal konut projelerinde konut tiplerine göre satış fiyatları ve ödeme planları şu şekilde planlanmıştır:

1+1 konutlar: 1.950.000 TL

65 m² 2+1 konutlar: 2.450.000 TL

80 m² 2+1 konutlar: 2.950.000 TL

Aylık taksit tutarları da konut tiplerine göre 7.313 TL, 9.188 TL ve 11.063 TL civarında olacak.

KONTENJAN DAĞILIMI

TOKİ sosyal konut projesinde hak sahipleri, belirlenen kontenjan oranlarına göre ayrılıyor:

%5 Şehit aileleri ve gaziler

%5 Engelliler

%20 Emekliler

%10 Üç veya daha fazla çocuğa sahip aileler

%20 18–30 yaş arası gençler

%40 Diğer alıcılar

Bu yapı, dar gelirli grupların yanında gençler ve dezavantajlı vatandaşlara öncelik sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.