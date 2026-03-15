Türkiye'nin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında şimdi sıra İstanbul'da yapılacak 100 bin konut kura çekiminde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamalara göre kura çekimleri Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, İstanbul TOKİ kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? TOKİ İstanbul kurasına katılmaya hak kazınanlar! Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Resmi takvimin netleşmesiyle birlikte kura 23–27 Mart 2026 tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Henüz TOKİ tarafından saat ve mekan bilgisi resmi sayfada yayımlanmadı; ancak çekilişin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceği belirtildi.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

TOKİ'de geçmiş çekiliş uygulamalarına göre, kura sonuçları genellikle yine kura gününde veya hemen sonrasında açıklanıyor. İstanbul'da kura tamamlanır tamamlanmaz listeler resmi TOKİ internet sitesine yükleniyor ve başvuru sahipleri isimlerini sorgulayabiliyorlar.

Yani kura takvimi 23–27 Mart 2026 içinde gerçekleştiğinde, sonuçlar aynı gün veya en geç ertesi gün ilan edilmesi beklenir. Sonuçların açıklanma saati ve kesin tarihi çekilişin bitimine göre ilan edilecektir.

TOKİ İSTANBUL KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR!

İstanbul TOKİ konut projesine yapılan başvurular sonucunda başvuruları kabul edilenler açıklandı.

Bu kapsamda;

Şehit aileleri, gazi ve maluliyet kontenjanları

Engelli vatandaşlar

Emekliler

Gençler

Üç çocuk ve üzeri aileler

Diğer sosyal katılımcı gruplar

gibi kategorilerde yapılan başvurular olumlu değerlendirilip kura çekimine katılım hakkı verildi. Bu kişiler artık kura çekimine katılmaya hak kazanmış durumda ve listeleri TOKİ tarafından erişime açıldı.

Kısacası; İstanbul için başvurusu kabul edilen vatandaşlar resmi TOKİ listelerinde yer alıyorsa, kura çekimine dahil edilecek ve ev sahibi olma fırsatı için şans elde edecekler.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandığında şu adımlarla kolayca sorgulayabilirsiniz:

Resmi TOKİ sonuc sorgulama sayfasına gidin.

Başvuru esnasında verilen TC kimlik numarası/başvuru numarası gibi bilgilerle arama yapın.

Sorgulama ekranında adınızın listede olup olmadığını görebilirsiniz.

Bu sayfa hem asil hem de yedek isim listesini içerir ve sonuçlar kura günü itibarıyla erişime açılır.