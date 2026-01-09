Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bingöl genelinde hayata geçirilen sosyal konut projeleri için beklenen kura süreci netlik kazandı. TOKİ Bingöl kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, başvuruda bulunan binlerce vatandaşın gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, TOKİ Bingöl kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Bingöl kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? Detaylar...

TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmî bilgilere göre, Bingöl'de yapılacak 2.059 sosyal konut için kura çekimi 10 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekiminin tamamlanmasının hemen ardından asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Sonuçlar, aynı gün içerisinde TOKİ Resmî İnternet Sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

Vatandaşlar, sonuç ekranına T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını detaylı şekilde sorgulayabilecek. Böylece kura sonuçlarına ilişkin herhangi bir belge ya da fiziki göstergeden ziyade, dijital ortamda hızlı ve güvenli bir doğrulama imkânı sunulacak.

TOKİ BİNGÖL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından yapılan açıklamalara göre TOKİ Bingöl kura çekilişi ne zaman saat kaçta yapılacak sorusunun yanıtı da netleşmiş durumda. Kura çekimi 10 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Saat bilgisi TOKİ'nin kura gününe yakın yapacağı duyurularla kesinleşecek olup, çekiliş süreci TOKİ'nin belirlediği resmî takvim çerçevesinde yürütülecek.

Kura çekimi, noter huzurunda ve şeffaflık ilkesi esas alınarak yapılacak. Böylece tüm başvuru sahipleri için adil ve denetlenebilir bir süreç işletilecek. Kura tamamlandığında asil ve yedek listeler eş zamanlı olarak açıklanacak.

BİNGÖL GENELİNDE YAPILACAK KONUT SAYILARI VE DAĞILIMI

TOKİ'nin Bingöl'de hayata geçireceği sosyal konut projesi, il genelini kapsayan geniş bir yerleşim planına sahip. Konutların ilçelere göre dağılımı şu şekilde açıklandı:

Bingöl Merkez: 1.400 konut

Merkez Ilıcalar: 50 konut

Merkez Sancak: 88 konut

Adaklı: 70 konut

Genç: 100 konut

Karlıova: 88 konut

Kiğı: 100 konut

Solhan: 100 konut

Yayladere: 63 konut

Toplamda 2.059 sosyal konut, Bingöl genelinde hak sahiplerine teslim edilmek üzere planlandı. Bu kapsamlı dağılım, hem il merkezi hem de ilçelerde konut ihtiyacının karşılanmasını hedefliyor.

TOKİ BİNGÖL KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Başvuru sahiplerinin merak ettiği bir diğer önemli başlık ise TOKİ Bingöl kura çekilişi nerede yapılacak? sorusu. Kura çekimi, TOKİ tarafından belirlenen resmî bir salonda ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR NASIL VE NEREDEN SORGULANACAK?

Çekilişin ardından sonuçlar fiziki olarak ilan edilmekten ziyade, dijital platformlar üzerinden paylaşılacak. Vatandaşlar:

TOKİ Resmî İnternet Sitesi,

e-Devlet Kapısı,

üzerinden T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak asil veya yedek hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek.