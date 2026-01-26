TOKİ başvuru parası iadesi, birçok vatandaş için merak edilen konuların başında geliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, hak sahibi olamayan başvuru sahiplerinin yatırdığı ücretler, kura çekiliş tarihinden itibaren belirli bir takvim çerçevesinde geri ödeniyor. Peki, TOKİ başvuru parası iadesi nasıl ve nereden alınır? TOKİ 5 bin TL başvuru parası iadesi nasıl, hangi bankadan alınır? Detaylar haberimizde.

TOKİ BAŞVURU PARASI İADESİ NASIL ALINIR?

Kura sonucunda isminiz çıkmadıysa veya başvurunuz geçersiz sayıldıysa, ödediğiniz başvuru bedelini geri almak için önünüzde birkaç farklı seçenek bulunuyor. Bu yöntemler, hem bankadan hem de ATM üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

TOKİ BAŞVURU PARASI İADESİ NEREDEN ALINIR?

Başvuru ücretinin iadesi, başvuruyu yaptığınız bankadan alınmaktadır. TOKİ, resmi açıklamasında şu ifadeyi kullanmıştır:

"Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir."

Yani, hangi il veya ilçede başvuru yaptıysanız ve kura çekimi tamamlandıysa, çekiliş tarihinden sonraki 5. iş günü itibarıyla paranız hesabınıza veya ATM üzerinden çekilebilir bakiye olarak yansıtılır.

Paranızı almak için şu yolları izleyebilirsiniz:

ATM ÜZERİNDEN TOKİ BAŞVURU PARASI İADESİ

Bankada hesabınız olmasa dahi ATM üzerinden başvuru parası iadesi alabilirsiniz. İşlem adımları şunlardır:

Kartsız İşlem Menüsü: Başvuru yaptığınız bankanın (Ziraat Bankası veya Halkbank) ATM'sine gidin ve "Kartsız İşlemler" menüsünü seçin.

Menü Seçimi: ATM ekranında genellikle "TOKİ Başvuru ve İade" veya "Ödemeler > TOKİ" seçenekleri bulunur.

Kimlik Doğrulama: T.C. Kimlik numaranızı ve telefon bilgilerinizi girerek iade bakiyenizi görüntüleyip çekebilirsiniz.

ATM üzerinden yapılan işlemler, özellikle yoğun şehir merkezlerinde şubeye gitmek istemeyen vatandaşlar için pratik bir çözüm sunmaktadır.

BANKA ŞUBELERİNDEN TOKİ BAŞVURU PARASI İADESİ

Başvuru bedelinizi nakit olarak almak istiyorsanız banka şubesinden işlem yapabilirsiniz:

Başvuru yaptığınız bankanın herhangi bir yetkili şubesine gidin.

Kimlik belgeniz (nüfus cüzdanı) yanınızda olmalı.

Gişe görevlisine TOKİ başvuru bedeli iadesi talebinizi iletin.

Banka şubesi üzerinden yapılan işlemler, hem güvenli hem de hatasız bir şekilde iade almanızı sağlar.

MOBİL BANKACILIK ÜZERİNDEN İADE

Eğer başvuru yaptığınız bankada bir vadesiz hesabınız varsa, iade ücreti genellikle otomatik olarak hesabınıza yatırılır. Mobil bankacılık uygulamanız üzerinden bakiyenizi kontrol ederek iade işleminizin tamamlanıp tamamlanmadığını görebilirsiniz.

Otomatik iade gerçekleşmemişse ATM veya banka şubesi seçeneklerinden birini kullanmanız gerekmektedir.

TOKİ 5 BİN TL BAŞVURU PARASI İADESİ HANGİ BANKADAN ALINIR?

5.000 TL'lik TOKİ başvuru parası iadesi, başvurunun yapıldığı bankadan alınmaktadır. Güncel uygulamada bu bankalar şunlardır:

Ziraat Bankası

Halkbank

Başvuru sırasında ödemenizi yaptığınız bankayı kontrol ederek, iade işlemini ilgili kanaldan gerçekleştirebilirsiniz.

KİMLER TOKİ BAŞVURU ÜCRETİNİ GERİ ALABİLİR?

TOKİ 5.000 TL başvuru parası iadesi yalnızca şu iki grup için geçerlidir:

Kurada İsmi Çıkmayanlar

Başvurusu Geçersiz Sayılanlar

Kura çekimi sonucunda hak sahibi olan kişiler, başvuru bedelini geri alamaz. Bu durumda, ödenen tutar peşinat bedelinden düşülmektedir.