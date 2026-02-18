TOKİ Ankara Sincan hak sahipleri (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları nasıl öğrenilir?

18 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00'de gerçekleşen Ankara Sincan Temelli hak sahipleri arsa belirleme kura çekilişi, büyük bir merak ve heyecanla tamamlandı. TOKİ, başvuru yapan vatandaşların hak sahipliğini şeffaf bir şekilde belirlemek için resmi ve güvenilir kanalları kullanmaktadır. TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar...

TOKİ ANKARA SİNCAN HAK SAHİPLERİ (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura çekimi sonucunda hak sahibi olan kişiler, TAM İSİM LİSTESİ üzerinden açıklandığı gibi, yalnızca başvuru sahibi bilgilerinden oluşmaktadır. Bu listelerde isimler, T.C. kimlik numarası ve başvuru sırası gibi detaylı bilgiler yer alır. Üçüncü taraf platformlarda paylaşılan listeler resmi olmamakla birlikte vatandaşlarda yanlış yönlendirmeye sebep olabileceği için resmî kaynaklar dışındaki listelere güvenilmemesi özellikle tavsiye edilmektedir.

Hak sahiplerinin belirlenmesinde TOKİ, adil bir kura sistemi uygulayarak, herkesin eşit şansa sahip olmasını sağlamaktadır. Bu sayede Sincan'daki vatandaşlar, arsa ve konut haklarını şeffaf bir şekilde takip edebilmektedir.

TOKİ ANKARA SİNCAN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra, Ankara Sincan başvuru sahipleri hak sahipliği sorgulama işlemlerini iki ana resmî kanal üzerinden gerçekleştirebilir:

TOKİ RESMÎ İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN SORGULAMA

TOKİ'nin resmi web sitesi, başvuru sahiplerinin kura sonuçlarını güvenli ve hızlı bir şekilde görüntüleyebileceği bir platform sunmaktadır. Sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve başvuru bilgileri yeterlidir.

Siteye giriş yaptıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi kolayca görüntülenebilir.

Listelerde sadece başvuru sahibi bilgileri yer alır; bu sayede kişisel verilerin korunması sağlanır.

E-DEVLET KAPISI ARACILIĞIYLA SORGULAMA

Başvuru sahipleri, e-Devlet Kapısı üzerinden de TOKİ Ankara Sincan kura sonuçlarını öğrenebilir. Bu yöntem, T.C. kimlik numarası ile hızlı ve güvenilir bir şekilde işlem yapmayı mümkün kılar.

Giriş yapan vatandaş, asil veya yedek hak sahibi olup olmadığını kolayca görüntüleyebilir.

Kişisel bilgilerle erişim sağlandığından, üçüncü taraf platformlardan alınacak bilgiler yanıltıcı olabilir.

Bu iki resmi kanal dışında yapılan sorgulamalar, güvenilirlik ve doğruluk açısından risk taşıyabilir. Bu nedenle vatandaşların sadece TOKİ ve e-Devlet üzerinden sorgulama yapmaları önemle tavsiye edilir.