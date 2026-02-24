TOKİ ANKARA KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR (TAM LİSTE) TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman?
TOKİ Ankara kurasına katılmaya hak kazanan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında başvurularını eksiksiz tamamlayan Ankara'daki vatandaşlar, kura çekimine katılmaya hak kazanarak hayallerindeki ev için önemli bir adım attı. Peki, TOKİ Ankara kurasına katılmaya hak kazananalar listesi yayımlandı mı? Ankara TOKİ çekilişi ne zaman? Detaylar haberimizde.
TOKİ ANKARA KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR (TAM LİSTE)
Başvuru sürecinde ücretini yatırmayan, başvuru şartlarını sağlamayan veya eksik/yanıltıcı belge sunan adaylar kura çekimine dahil edilmeyecek. Bu nedenle TOKİ Ankara kurasına katılmaya hak kazananlar listesini kontrol etmek, hak sahipleri için büyük önem taşıyor.
Listeye erişmek için TOKİ resmi sitesi üzerinden Ankara ili seçilerek sorgulama yapılabiliyor. Ekranda açılan listede adaylar, kura çekimine katılıp katılmayacaklarını görebilecekler.
TOKİ ANKARA KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ YAYIMLANDI MI?
Ankara'da kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların listesi talep.toki.gov.tr adresinden yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, illere göre kura takvimini haftalık olarak duyuruyor.
Henüz Ankara ili için kesin kura tarihi açıklanmadı; ancak kura çekiminin Mart ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Bu nedenle hak sahiplerinin listelerini erken kontrol etmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları öneriliyor.
Listeyi kontrol eden adaylar, kura çekiminde yer alıp almayacaklarını anında görebiliyor.
TOKİ ANKARA KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!
ANKARA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Ankara'daki TOKİ çekilişinin kesin tarihi henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından yapılan duyurulara göre, Ankara ili için kura çekiminin Mart 2026 ayı içerisinde yapılması öngörülüyor.
Kura tarihleri ile ilgili güncel bilgiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın haftalık olarak yayımladığı takvimde takip edilebilir. Kura çekiminde yer almak isteyen adayların başvuru şartlarını eksiksiz tamamlamış olmaları gerekiyor.
TOKİ ANKARA'DA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Ankara ilinde TOKİ kapsamında farklı ilçelere yapılacak konut sayıları şu şekilde belirlenmiş durumda:
Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan): 21.780 konut
Ankara Sincan Temelli: 4.000 konut
Ankara Akyurt: 150 konut
Ankara Ayaş: 150 konut
Ankara Bala: 110 konut
Ankara Beypazarı: 750 konut
Ankara Çamlıdere: 200 konut
Ankara Çubuk: 500 konut
Ankara Elmadağ: 500 konut
Ankara Evren: 41 konut
Ankara Güdül: 142 konut
Ankara Haymana: 150 konut
Ankara Kahramankazan: 300 konut
Ankara Kalecik: 150 konut
Ankara Kızılcahamam: 150 konut
Ankara Nallıhan: 300 konut
Ankara Polatlı: 1.500 konut
Ankara Şereflikoçhisar: 200 konut
Bu dağılım, Ankara genelinde sosyal konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlanmış olup, başvuru ve kura sürecinde hak sahiplerinin hangi ilçede yer alacağını belirleyecek önemli bir kriter.