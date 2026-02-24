TOKİ ANKARA KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR (TAM LİSTE) TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman?

TOKİ Ankara kurasına katılmaya hak kazananlar belli oldu. Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut kampanyasında, Ankara ilinde başvuru yapan vatandaşlar için kura çekiminde yer alacak adayların listesi yayımlandı. Peki, TOKİ Ankara kurasına katılmaya hak kazananalar listesi yayımlandı mı? Ankara TOKİ çekilişi ne zaman? Detaylar...

TOKİ ANKARA KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR (TAM LİSTE)

Başvuru sürecinde ücretini yatırmayan, başvuru şartlarını sağlamayan veya eksik/yanıltıcı belge sunan adaylar kura çekimine dahil edilmeyecek. Bu nedenle TOKİ Ankara kurasına katılmaya hak kazananlar listesini kontrol etmek, hak sahipleri için büyük önem taşıyor.

Listeye erişmek için TOKİ resmi sitesi üzerinden Ankara ili seçilerek sorgulama yapılabiliyor. Ekranda açılan listede adaylar, kura çekimine katılıp katılmayacaklarını görebilecekler.

TOKİ ANKARA KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

Ankara'da kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların listesi talep.toki.gov.tr adresinden yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, illere göre kura takvimini haftalık olarak duyuruyor.

Henüz Ankara ili için kesin kura tarihi açıklanmadı; ancak kura çekiminin Mart ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Bu nedenle hak sahiplerinin listelerini erken kontrol etmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları öneriliyor.

Listeyi kontrol eden adaylar, kura çekiminde yer alıp almayacaklarını anında görebiliyor.

ANKARA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Ankara'daki TOKİ çekilişinin kesin tarihi henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından yapılan duyurulara göre, Ankara ili için kura çekiminin Mart 2026 ayı içerisinde yapılması öngörülüyor.

Kura tarihleri ile ilgili güncel bilgiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın haftalık olarak yayımladığı takvimde takip edilebilir. Kura çekiminde yer almak isteyen adayların başvuru şartlarını eksiksiz tamamlamış olmaları gerekiyor.

TOKİ ANKARA'DA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Ankara ilinde TOKİ kapsamında farklı ilçelere yapılacak konut sayıları şu şekilde belirlenmiş durumda:

Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan): 21.780 konut

Ankara Sincan Temelli: 4.000 konut

Ankara Akyurt: 150 konut

Ankara Ayaş: 150 konut

Ankara Bala: 110 konut

Ankara Beypazarı: 750 konut

Ankara Çamlıdere: 200 konut

Ankara Çubuk: 500 konut

Ankara Elmadağ: 500 konut

Ankara Evren: 41 konut

Ankara Güdül: 142 konut

Ankara Haymana: 150 konut

Ankara Kahramankazan: 300 konut

Ankara Kalecik: 150 konut

Ankara Kızılcahamam: 150 konut

Ankara Nallıhan: 300 konut

Ankara Polatlı: 1.500 konut

Ankara Şereflikoçhisar: 200 konut

Bu dağılım, Ankara genelinde sosyal konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlanmış olup, başvuru ve kura sürecinde hak sahiplerinin hangi ilçede yer alacağını belirleyecek önemli bir kriter.