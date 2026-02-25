TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI (İSİM LİSTESİ): TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi ne zaman 2026?

Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen sosyal konut hamlesi kapsamında gözler başkentte yapılacak kura çekimine çevrildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde Ankara etabı için başvuru süreci tamamlanırken, şimdi en çok merak edilen konu kura tarihi ve isim listeleri oldu. Peki, TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi ne zaman 2026? Detaylar...

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Ankara'daki sosyal konut projesine başvuran adaylar için en kritik aşama, kura çekimine katılmaya hak kazananların ve başvurusu geçersiz sayılanların yer aldığı isim listeleri oldu.

TOKİ tarafından yayımlanan listeler sayesinde vatandaşlar:

Kura çekimine katılım haklarını,

Başvurularının geçerli ya da geçersiz sayılıp sayılmadığını,

Hak sahipliği durumlarını önceden kontrol edebiliyor.

İsim listelerinin kamuoyu ile paylaşılması, sürecin şeffaf yürütülmesi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle başvurusu geçersiz sayılan adayların da ayrıca ilan edilmesi, olası itiraz süreçlerinin sağlıklı işlemesine katkı sağlıyor.

Ankara TOKİ kurasına katılacaklar listesini kontrol etmek isteyen adaylar, açıklanan resmî liste üzerinden ad-soyad bilgileriyle sorgulama yapabiliyor. Böylece kura günü öncesinde herhangi bir belirsizlik yaşanmaması hedefleniyor.

TOKİ ANKARA KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ NE ZAMAN 2026?

2026 yılı için Ankara'da gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimine ilişkin tarih ve saat bilgisi henüz resmî olarak açıklanmış değil. Güncel duyurular incelendiğinde, Ankara'ya özel netleşmiş bir kura günü paylaşılmadığı görülüyor.

TOKİ, kura takvimini etap etap ve il bazlı olarak ilan ediyor. Bu nedenle Ankara kura çekiliş tarihinin de önümüzdeki günlerde yapılacak resmî açıklamayla netlik kazanması bekleniyor.

Kura tarihleri genellikle:

TOKİ'nin resmî internet sitesinde,

Kurumsal sosyal medya hesaplarında,

Basın duyuruları aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor.