Türkiye'nin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, hem başvuru sahipleri hem de konut alıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Proje kapsamında hak sahiplerinin sözleşme imzalama tarihleri, peşinat ödemeleri ve teslim süreçleri merak konusu haline geldi. Peki, TOKİ 500 bin konut sözleşmeleri ne zaman imzalanacak, konut sözleşme takvimi açıklandı mı? TOKİ peşinatlar ne zaman ödenecek? Detaylar...

TOKİ 500 BİN KONUT SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde, hak sahiplerinin sözleşme tarihleri merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, hak sahipleri sözleşme imzalama sürecine başlayacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 55 metrekarelik 1+1 dairelerin satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 dairelerin satış fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. İstanbul'daki konutlar için ise fiyatlar biraz daha farklı; 1+1 daireler 1 milyon 950 bin TL, 2+1 daireler ise 2 milyon 450 bin TL ile 2 milyon 950 bin TL arasında değişiyor.

Sözleşme imza tarihleri, hak sahiplerine resmi olarak bildirilecek ve sözleşmeler ilgili bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

TOKİ KONUT SÖZLEŞME TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekilişi devam ederken, sözleşme takvimi de hak sahipleriyle paylaşılmış durumda. Sözleşme imzalarının ardından, taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak.

Sözleşme takvimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

Hak sahipleri, sözleşme imzalama tarihlerini kesin olarak takip etmeli.

Peşinat ödemeleri sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılacak.

Taksit ödemeleri 240 ay vade ile yapılacak, bu da uzun vadeli ödeme kolaylığı sağlıyor.

TOKİ yetkilileri, sözleşme takvimi hakkında resmi açıklamaları takip etmenin önemine dikkat çekiyor.

TOKİ PEŞİNATLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ödeniyor. Bu ödeme, konut satış sürecinin en kritik aşamalarından biri olarak öne çıkıyor.

İstanbul dışındaki illerdeki konutlar için belirlenen peşinat oranları ve tutarları şu şekilde:

55 metrekare 1+1 daireler: %10 peşinat, 180 bin TL

65 metrekare 2+1 daireler: %10 peşinat, 220 bin TL

80 metrekare 2+1 daireler: %10 peşinat, 265 bin TL

İstanbul'daki konutlar için ise peşinatlar:

55 metrekare 1+1 daireler: %10 peşinat, 195 bin TL

65 metrekare 2+1 daireler: %10 peşinat, 245 bin TL

80 metrekare 2+1 daireler: %10 peşinat, 295 bin TL

Peşinatın yatırılmasının ardından, hak sahipleri aylık taksit ödemelerine başlayacak ve bu ödeme süreci sözleşme ile birlikte resmileşecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde, teslim süreci Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Teslimat, hak sahiplerinin sözleşme sürecini tamamlamasının ardından gerçekleştirilecek ve konutlar belirlenen standartlara uygun şekilde teslim edilecek.

Projede konut teslimlerinin etap etap yapılacağı belirtiliyor. Bu sayede hak sahipleri, sözleşme tarihine göre konutlarına kavuşabilecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT HANGİ İLE NE KADAR YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin 81 ilde dağılımını açıkladı. İstanbul, projede en fazla konutun üretileceği il olarak öne çıkıyor.

İstanbul: 100 bin konut + 15 bin kiralık konut

Ankara: 30.823 konut

Diğer iller: Talep ve ihtiyaç analizine göre dağıtım yapılacak

Konut fiyatları ve ödeme planları ise il ve konut tipine göre değişiklik gösteriyor:

İstanbul dışındaki iller:

1+1 (55 m²): 1 milyon 800 bin TL, 180 bin TL peşinat, aylık 6.750 TL

2+1 (65 m²): 2 milyon 200 bin TL, 220 bin TL peşinat, aylık 8.250 TL

2+1 (80 m²): 2 milyon 650 bin TL, 265 bin TL peşinat, aylık 9.938 TL

İstanbul:

1+1 (55 m²): 1 milyon 950 bin TL, 195 bin TL peşinat, aylık 7.313 TL

2+1 (65 m²): 2 milyon 450 bin TL, 245 bin TL peşinat, aylık 9.188 TL

2+1 (80 m²): 2 milyon 950 bin TL, 295 bin TL peşinat, aylık 11.063 TL

Bu kapsamlı dağılım ve ödeme planları, projenin şeffaflığı ve erişilebilirliği açısından büyük önem taşıyor.