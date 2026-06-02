TMO HABUBAT FİYATLARI 2026: Buğday ve arpa alım-satım fiyatları ne kadar oldu? Habubat satışları ne zaman başlayacak?

2026 yılı hububat piyasasına ilişkin açıklamalar, tarım sektöründe hem üretici hem de piyasa aktörleri tarafından dikkatle takip edilmektedir. Özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından duyurulan yeni sezon fiyatları, buğday ve arpa ticaretinde referans niteliği taşımaktadır. Peki, Habubat satış fiyatları açıklandı mı? Buğday ve arpa alım-satım fiyatları ne kadar oldu? Habubat satışları ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.

2026 BUĞDAY VE ARPA ALIM-SATIM FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yapılan resmi açıklama ile 2026 yılı hububat alım fiyatları kamuoyuna duyurulmuştur. Açıklamaya göre, bu yıl için makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda ton başına alım fiyatı 16 bin 500 lira olarak belirlenmiştir. Arpa için ise ton başına alım fiyatı 12 bin 750 lira olarak açıklanmıştır.

TMO HABUBAT FİYATLARI 2026

TMO tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları, üretim maliyetleri ve verimlilik hesaplamaları dikkate alınarak belirlenmiştir. Açıklamaya göre:

Makarnalık buğday: 16.500 TL/ton

Ekmeklik buğday: 16.500 TL/ton

Arpa: 12.750 TL/ton

Bunun yanında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere çeşitli destek kalemleri de sağlanmaktadır. Temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği birlikte değerlendirildiğinde dekara toplam 980 lira destek ödemesi yapılacağı ifade edilmiştir.

Bu desteklerin ton bazında karşılığı ise ortalama verim dikkate alındığında yaklaşık 3 bin 14 liraya denk gelmektedir. Böylece üreticilerin eline geçecek toplam tutar bu desteklerle birlikte artmaktadır.

BUĞDAY VE ARPA ALIM-SATIM FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2026 yılı itibarıyla TMO tarafından açıklanan alım fiyatları netleşmiştir. Buna göre:

Destek ödemeleri dahil edildiğinde üreticinin eline geçecek toplam gelir daha yüksek seviyelere ulaşmaktadır. Açıklamaya göre desteklerle birlikte:

Buğday üreticisi için ton başına toplam gelir: 19.514 TL

Arpa üreticisi için ton başına toplam gelir: 15.764 TL

Bu ödemelerin, ürün teslimatını takiben 45 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağı belirtilmiştir. Böylece hem alım sürecinin düzenli işlemesi hem de üreticinin finansal planlamasını daha sağlıklı yapabilmesi hedeflenmektedir.

HABUBAT SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TMO’nun 2026 yılı hububat satış takvimi de netleşmiştir. Yapılan açıklamaya göre hububat satışları 1 Ekim tarihi itibarıyla başlayacaktır.