Borsa İstanbul'da (BİST) geçtiğimiz hafta yaşanan sert satış dalgası, yatırımcıları dikkatli olmaya zorladı. Küresel piyasalar ve Orta Doğu'dan gelen sıcak çatışma haberleri, piyasalarda belirsizliği artırırken, endeksler üzerinde baskı yarattı. BİST 100 Endeksi geçen haftayı 13.717 puandan kapatırken, yeni haftaya %5,32'lik kayıpla 12.987 seviyesinden başladı. Peki, THY hisse neden düşüyor? THY hisseleri düşmeye devam edecek mi? Detaylar...

THY HİSSE NEDEN DÜŞÜYOR?

Türk Hava Yolları (THY) hisseleri ise bu negatif havadan en fazla etkilenen şirketlerden biri oldu. Artan petrol fiyatları, sefer iptalleri ve bölgedeki hava sahası kısıtlamaları, THY hisselerinde sert düşüşü tetikledi. Güne %-8,13 gibi ağır bir kayıpla başlayan hisse, yatırımcıların risk algısını artırdı. Gedik Yatırım da bu gelişmeler üzerine THY'yi model portföyünden çıkararak, olası riskleri sınırlama yoluna gitti.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin THY'nin maliyetlerini doğrudan etkilediği bilinirken, bölgedeki hava sahası kısıtlamaları ve sefer iptalleri gelir tarafında baskı yaratıyor. Bu nedenle, hisse performansının kısa vadede olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz görünüyor.

THY HİSSELERİ DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

THY hisselerindeki düşüşün devam edip etmeyeceği, yatırımcılar ve piyasa analizleri tarafından merak ediliyor. Yapı Kredi Analiz'e göre, BİST 100 endeksi 14.532 seviyesinden başlayan düzeltme hareketiyle negatif bir trend izliyor.

Analistler, teknik olarak aşağıdaki seviyelere dikkat çekiyor:

İlk Destek: 13.300 – 13.400 aralığı, bu bölge aşağı yönlü kırıldı.

Kritik Seviye: 12.800 puan; bu seviyenin altındaki kalıcı kapanışlar, düşüş trendinin derinleşmesine yol açabilir.

Öte yandan piyasadaki volatiliteyi azaltmak amacıyla SPK ve Borsa İstanbul'dan kritik hamleler geldi. 2 – 6 Mart 2026 tarihleri arasında tüm pay piyasalarında açığa satış işlemleri yasaklandı. Gün içi pozisyon kapatmalar da yasak kapsamına alındı. Ayrıca algoritmik sistemlerin (robotların) yarattığı suni oynaklığı önlemek için emir/işlem oranı (OTR) 5:1'den 3:1'e düşürüldü. Bu önlemler, piyasadaki düşüşün hızını sınırlamayı hedefliyor.

Yatırımcıların ayrıca Dolar/TL kurundaki baskıyı da göz önünde bulundurması gerekiyor. 43,85 TL seviyesindeki kur, şirketlerin maliyetlerini artıran bir etken olarak hisselere yansıyor.

Sonuç olarak, THY hisseleri kısa vadede yüksek volatiliteye ve düşüş baskısına maruz kalmaya devam edebilir. Ancak SPK ve Borsa İstanbul'un aldığı önlemler, aşırı dalgalanmaları sınırlayarak piyasada bir stabilizasyon sağlayabilir.

BİST 2 MART 2026 ÖZET VERİLERİ

BİST 100 Endeksi: 12.987 (%-5,32)

Aselsan: %0,62 (Pozitif Ayrıştı)

Türk Hava Yolları: %-8,13 (Sert Düşüş)

Dolar/TL Etkisi: 43,85 TL

Bu veriler, hem THY hem de genel endeksin olumsuz bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Özellikle THY hisselerindeki sert düşüş, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken bir trendi ortaya koyuyor.