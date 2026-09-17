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Tera Beşiktaş sponsoru mu? Son dönemde adı spor sponsorluklarıyla anılan Tera’nın hangi takımın sponsoru olduğu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. “Tera hangi takımın sponsoru?” ve “Tera Beşiktaş sponsoru mu?” sorularının yanıtı, sponsorluk anlaşmasının detaylarıyla birlikte merak konusu oldu.

TERA BEŞİKTAŞ SPONSORU MU? TERA HANGİ TAKIMIN SPONSORU OLDU?

Tera Beşiktaş sponsoru mu, Tera hangi takımın sponsoru? Futbol ve basketbol dünyasında merak edilen soruların yanıtı belli oldu. Beşiktaş Kulübü ile Tera Yatırım Holding arasında sponsorluk anlaşması imzalanırken, Tera’nın siyah-beyazlı kulübün futbol ve erkek basketbol takımlarına forma sırt sponsoru olacağı açıklandı.

TERA, BEŞİKTAŞ'IN FORMA SIRT SPONSORU OLDU

Beşiktaş ile Tera Yatırım Holding arasında 17 Ağustos 2026 tarihinde sponsorluk anlaşması imzalandı. Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve davetliler yer aldı.

Anlaşma kapsamında Tera, Beşiktaş Futbol Takımı'nın önümüzdeki iki sezon boyunca forma sırt sponsoru olacak. Böylece Tera markası, yeni sezon itibarıyla siyah-beyazlı futbol takımının formasında yer alacak.

TERA HANGİ TAKIMIN SPONSORU?

Tera Yatırım Holding, Beşiktaş'ın hem futbol hem de erkek basketbol takımıyla sponsorluk anlaşmasına imza attı. Tera, futbol takımının iki sezon boyunca forma sırtında yer alırken, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın da 2026-2027 sezonunda forma sırt sponsoru olacak.

Beşiktaş'ın erkek basketbol takımının uzun bir aranın ardından Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olması da sponsorluk anlaşmasının önemini artırdı.

BEŞİKTAŞ'TAN TERA İLE YENİ İŞ BİRLİĞİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tera Holding ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Adalı, Tera Holding'in kendi sektöründe önemli markalardan biri olduğunu belirterek iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adalı ayrıca Beşiktaş ile TERA Yatırım Menkul Değerler AŞ ve TERA Yatırım Holding AŞ arasında sermaye piyasaları, finansman, yatırım bankacılığı ve diğer potansiyel finansal çözümler konusunda iş birliği olanaklarının değerlendirilmesine yönelik görüşmelere başlandığını açıkladı.

TERA'NIN BEŞİKTAŞ SPONSORLUĞU KAÇ YIL SÜRECEK?

Yapılan anlaşmaya göre Tera Yatırım Holding, Beşiktaş Futbol Takımı'nın forma sırtında iki sezon boyunca yer alacak. Erkek basketbol takımındaki sponsorluk ise 2026-2027 sezonunu kapsayacak.

Beşiktaş yönetimi, artan takım bütçelerinin sponsorluk gelirleriyle desteklenmesi için farklı markalarla görüşmelerin sürdüğünü de açıkladı.

BEŞİKTAŞ BASKETBOL TAKIMINA YENİ SPONSOR ARAYIŞI

Serdal Adalı, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı için yeni sponsorluk görüşmelerinin devam ettiğini de söyledi. Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımın bütçesinin yükseldiğini belirten Adalı, oluşan maliyetin sponsorluklarla karşılanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Tera ile yapılan anlaşmanın ardından düzenlenen törende karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.