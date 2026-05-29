Tedesco hangi takıma gitti? Yeni takımı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe’den ayrılmasının ardından Domenico Tedesco’nun geleceğine ilişkin belirsizlik sona ermeye yaklaştı. İtalya’dan gelen haberlere göre deneyimli teknik adamın yeni takımında göreve başlaması için resmi sürecin tamamlanması bekleniyor.

TEDESCO HANGİ TAKIMA GİTTİ?

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Serie A ekiplerinden Bologna’nın yeni teknik direktörünü belirlediği ve tercihini Domenico Tedesco’dan yana kullandığı bildirildi. Vincenzo Italiano ile yollarını ayıran kulübün, teknik direktör arayışlarında birçok ismi değerlendirdikten sonra 40 yaşındaki çalıştırıcıyla yapılan görüşmelerde anlaşma noktasına ulaştığı aktarıldı. Taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği ve sözleşme detaylarının büyük ölçüde netleştiği kaydedildi.

Haberlere göre Bologna ile Domenico Tedesco arasında 2+1 yıllık sözleşme konusunda mutabakat sağlandı. Anlaşmanın son aşamaya geldiği ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği belirtildi. Sürecin tamamlanması halinde Tedesco, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez İtalya’da bir kulüp takımında görev alacak. Almanya, Belçika, Rusya ve Türkiye’de çalışan teknik adam için bu gelişme kariyerinde yeni bir sayfa anlamına gelecek.

TEDESCO FENERBAHÇE KARİYERİ

Domenico Tedesco, geride kalan sezonda Fenerbahçe’nin başında toplam 45 resmi karşılaşmada görev yaptı. Sarı-lacivertli ekipteki görev süresi boyunca takımının başında 26 galibiyet elde eden teknik adam, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte Fenerbahçe’nin birçok farklı kulvarda mücadele ettiği sezonda takımın teknik sorumluluğunu üstlenen isimlerden biri oldu.

İstatistiklere göre Tedesco, Fenerbahçe kariyerinde yüzde 57’nin üzerinde galibiyet oranına ulaştı. Sezonun tamamlanmasının ardından sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran deneyimli teknik adamın yeni adresiyle ilgili gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, İtalya basınında çıkan haberler Bologna ile anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanabileceğine işaret etti.