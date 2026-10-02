Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül 2026 tarihli kararları kapsamında 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiye edilmesine karar verdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarına göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. SPK'nın 1 Ekim 2026 tarihli duyurusuyla, tasfiye sürecindeki bazı fonlarda mutabakatı tamamlanan katılma payı sahiplerine nihai tasfiye ödemesinden mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacağı açıklandı. Peki, tasfiye edilen fonun geri ödemesi için başvuru gerekli mi? Detaylar haberimizde.

TASFİYE EDİLEN FONUN GERİ ÖDEMESİ İÇİN BAŞVURU GEREKLİ Mİ?

Tasfiye edilen fonun geri ödemesi için ayrıca başvuru yapılması gerekmiyor. SPK'nın açıkladığı sürece göre, bankalar ile MKK arasındaki hesap mutabakatı tamamlandığında ödeme bilgisi yatırımcıya sistem üzerinden iletilecek. Ara ödemenin yapılabilmesi için yatırımcının ayrıca bir başvuru süreci başlatacağına ilişkin bir düzenleme bulunmuyor.

SPK'nın kararına göre Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecinde bulunan fonlarda mutabakatı tamamlanan katılma payı sahiplerine, nihai tasfiye tutarından mahsup edilmek üzere ara ödeme gerçekleştirilecek. Ara ödeme hesaplamasında MKK tarafından her hak sahibi için belirlenecek net yatırım tutarları esas alınacak.

Ödeme sürecinde yatırımcıların ayrıca SPK veya MKK'ya başvuru yapması yerine, hesaplar arasındaki mutabakat ve ilgili kurumların yürüteceği işlemler esas alınacak. MKK da tasfiye işlemlerinin SPK kararı doğrultusunda görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütüldüğünü ve yatırımcıların ayrıntılı bilgi için hesaplarının bulunduğu kurum ile tasfiye sürecinde görevli kuruluşlara başvurabileceğini belirtiyor.

Şu aşamada ara ödemelerin yapılacağı net tarih açıklanmış değil. SPK, sürecin ivedilikle yürütülmesini öngörürken, ödeme için öncelikle ilgili hesaplarda mutabakat işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

Ayrıca SPK kararında ara ödeme karşılığında katılma paylarının iade edilmeyeceği, söz konusu payların nihai tasfiye ödemeleri sırasında iade edileceği belirtildi. Ara ödeme tutarı ise her yatırımcı ve her fon için ayrı ayrı olmak üzere en fazla 1 milyon TL olarak belirlendi. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı, 1 milyon TL ve üzerindeki yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak.

Not: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama, yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlığı tedbirleri uygulanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sorunun sınırlı sayıdaki fonla ilgili olduğunu ve sistemik risk bulunmadığını belirtti.