Talisca'nın sevgilisi kim? Anderson Talisca'nın sevgilisi Carolaine Freitas kimdir, kaç yaşında, nereli? Talisca'dan romantik evlilik teklifi!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, özel hayatıyla da futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Son yıllarda sadece saha performansıyla değil, sosyal yaşamı ve aşk hayatıyla da gündemde olan Talisca, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ile adından söz ettiriyor. Peki, Talisca'nın sevgilisi kim? Anderson Talisca'nın sevgilisi Carolaine Freitas kimdir? Detaylar...

TALISCA'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Futbolcunun hayatındaki bu özel kişi, Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Carolaine Freitas. Çift, yaklaşık 5 yıldır birlikteliklerini sürdürüyor ve ilişkilerini adeta bir peri masalına dönüştürdü. Bu uzun süreli ilişki, geçtiğimiz günlerde önemli bir dönüm noktasına ulaştı: Talisca, sevgilisi Carolaine'a romantik bir evlenme teklifinde bulundu.

ANDERSON TALISCA'NIN SEVGİLİSİ CAROLAINE FREITAS KİMDİR?

Carolaine Freitas, Brezilya doğumlu bir model ve sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor. Güzellik, yaşam tarzı ve moda üzerine içerikler üreten Carolaine, sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçiye sahip.

Talisca ile ilişkisi boyunca çift, mutluluk dolu anlarını sosyal medyada sık sık paylaşarak takipçilerine samimi kareler sunuyor. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, ilişkilerinin ne kadar güçlü ve özel olduğunu gözler önüne seriyor.

CAROLAINE FREITAS KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Henüz tam yaş bilgisi paylaşılmasa da Carolaine'nin genç yaşta moda ve sosyal medya dünyasında önemli bir isim haline geldiği biliniyor. Brezilya doğumlu olması, onun kültürel kökenlerini ve Brezilya'nın moda anlayışını çalışmalarına yansıtmasına olanak tanıyor.

TALISCA'DAN ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ!

Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca, 5 yıldır süren ilişkisini bir adım ileri taşıyarak Carolaine Freitas'a evlenme teklif etti. Bu romantik anlar, çiftin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Carolaine Freitas, Talisca'nın bu özel teklifine sosyal medya üzerinden 'Evet' yanıtını vererek ilişkilerini resmileştirmiş oldu. Çiftin mutluluk dolu paylaşımları, hem futbol hem de magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Anderson Talisca, daha önce 2015 yılında Anna Paula Ramos ile evlenmiş, bu evlilikten Maria Laura ve Samuel Davi adında iki çocuk sahibi olmuştu. 2018 yılında boşanan Talisca, Carolaine ile olan ilişkisiyle yeni bir sayfa açtı ve romantik evlenme teklifiyle mutluluğunu taçlandırdı.