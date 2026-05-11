Tahsis numarasına göre emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? (4A, 4B, 4C)

2026 Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Yaklaşık 17 milyon emekli ile hak sahibini ilgilendiren ödeme sürecine ilişkin gözler SGK’dan yapılacak duyurulara çevrildi.

Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak olması nedeniyle emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin bayramdan önceki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bayram öncesinde ekonomik anlamda destek sağlayacak olan ikramiye ödemeleri için tahsis numarasına göre ödeme günleri ayrıca duyurulacak.

2026 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 4 bin TL olarak uygulanacak. Tam emekli maaşı alan vatandaşlar bu tutarın tamamını alırken, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine ise maaş bağlanma oranlarına göre ödeme yapılacak. Ölüm aylığı alan vatandaşlar yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranlarına göre ikramiyeden yararlanacak.

Bayram ikramiyesi ödemelerinden yalnızca emekliler değil, SGK kapsamında çeşitli aylık ve gelirlerden yararlanan vatandaşlar da faydalanacak. Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan vatandaşların yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ile hak sahiplerine de ödeme yapılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2026 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi tutarı 4 bin TL olarak uygulanıyor. SGK kapsamında emekli aylığı alan vatandaşlara tek seferlik olarak yatırılacak olan bu ödeme, bayram öncesinde hesaplara aktarılacak. Emekliler için belirlenen tutar standart olarak uygulanırken farklı aylık türlerinden yararlanan hak sahipleri için oranlı ödeme sistemi kullanılacak.

Dul ve yetim aylığı alan vatandaşların alacağı ikramiye tutarı ise maaş bağlanma oranına göre değişiklik gösterecek. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan hak sahipleri ikramiyenin yüzde 75’ini, yüzde 50 oranında aylık alanlar yarısını, yüzde 25 oranında aylık alan vatandaşlar ise ikramiyenin dörtte birini alacak. Sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlara da gelir oranlarına göre ödeme yapılacak.

4A, 4B, 4C BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Bayram takvimi doğrultusunda emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin bayramdan önceki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bu kapsamda ödemelerin 18-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ödeme tarihleri tahsis numarasına göre farklı günlerde uygulanacak. SGK tarafından resmi ödeme takviminin duyurulmasının ardından 4A, 4B ve 4C kapsamındaki vatandaşların hangi gün ödeme alacağı netleşecek. Resmi açıklamanın ardından ödeme günleri kamuoyu ile paylaşılacak.