Tabii Spor ücretli mi, TRT Tabii Spor 1 ücretli mi?

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TRT’nin dijital platformu tabii’de ücretsiz ve Premium olmak üzere iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. TRT 1 ve TRT Spor’un canlı yayınları ücretsiz izlenebilirken, tabii Spor kanallarında yayınlanan yabancı takımların Avrupa maçları Premium üyelik gerektiriyor. İşte tabii Spor’un ücretlendirmesine dair bilmeniz gerekenler.

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

Evet, tabii Spor kanallarında yayınlanan yabancı takımların UEFA maçları ücretli. Bu karşılaşmaları izleyebilmek için tabii Premium üyeliğine sahip olmak gerekiyor. Ücretsiz üyelikle tabii Spor kanallarındaki bu maçlara erişim sağlanamıyor.

TABİİ SPOR 1 ÜCRETLİ Mİ?

Tabii Spor 1, tabii Spor 2, tabii Spor 3 ve diğer numaralı tabii Spor kanallarında yayınlanan yabancı takımların karşılaşmaları da Premium üyelik kapsamında yer alıyor. Bu kanallardaki maçları izlemek isteyenlerin Premium pakete sahip olması gerekiyor.

TABİİ’DE ÜCRETSİZ NELER İZLENEBİLİYOR?

Tabii’nin ücretsiz üyeliğiyle TRT 1 ve TRT Spor gibi TRT kanallarının canlı yayınları reklamlı olarak izlenebiliyor. Bu sayede Türk takımlarının TRT 1 ya da TRT Spor’dan şifresiz yayınlanan Avrupa maçları, tabii üzerinden ücretsiz olarak takip edilebiliyor.

TABİİ PREMIUM ÜCRETİ NE KADAR?

Tabii Premium paketinin güncel ücreti, tabii’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden öğrenilebiliyor. Platformda zaman zaman farklı abonelik seçenekleri ve kampanyalar sunulabildiği için üyelik öncesinde güncel fiyat bilgisini resmi kanallardan kontrol etmek önem taşıyor.

TABİİ PREMIUM’A NASIL ÜYE OLUNUR?

Tabii Premium üyeliği için öncelikle tabii’nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden e-posta adresinizle ücretsiz bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Ardından hesabınızdan Premium paketi seçerek ödeme adımlarını tamamlayabilirsiniz. Üyelik işlemlerini maç saatinden önce tamamlamak, karşılaşmanın ilk dakikalarını kaçırmamak açısından faydalı olacaktır.

TABİİ SPOR TELEVİZYONDAN İZLENEBİLİR Mİ?

Tabii Spor, akıllı televizyonlara indirilebilen tabii uygulaması aracılığıyla televizyon ekranından da izlenebiliyor. Bunun yanı sıra tabii Spor, Turkcell TV+ kullanıcıları için 75 numaralı kanaldan da yayın yapıyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Ücretli maçları ücretsiz izleme vaadiyle sosyal medyada paylaşılan bağlantılar, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Maçların yalnızca resmi yayıncılar üzerinden izlenmesi öneriliyor.