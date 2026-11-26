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Tabii Spor tek maç satın alma var mı sorusu, yalnızca belirli bir maçı izlemek isteyen futbolseverler tarafından merak ediliyor. tabii platformunda tek maç satın alma özelliği bulunmuyor. Platform aylık abonelik sistemiyle çalışıyor. Premium kapsamındaki bir maçı izlemek isteyenlerin aylık 99 TL'lik Premium paketi satın alması gerekiyor. Türk takımlarının maçları ise TRT kanallarından ücretsiz izlenebiliyor.

TABİİ SPOR TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Hayır, tabii'de tek maç satın alma seçeneği yok. Platform, maç başına ödeme yerine aylık Premium abonelik sistemiyle hizmet veriyor.

TABİİ SPOR TEK MAÇ İZLEME VAR MI?

Premium kapsamındaki tek bir maçı izlemek isteyenler, aylık aboneliği satın alıp maçın ardından iptal edebiliyor. Üyelikte yıllık taahhüt bulunmadığı için abonelik istenildiği zaman sonlandırılabiliyor.

tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL. Üyelikte yıllık taahhüt bulunmuyor ve abonelik istenildiği zaman iptal edilebiliyor.

HANGİ MAÇLAR ÜCRETSİZ İZLENEBİLİYOR?

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçları TRT kanallarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı da TRT 1'den ücretsiz olarak izlenebilecek.