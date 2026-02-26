Devre arasında Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'den ayrılarak Rennes'e transfer oldu. Polonyalı orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli ekipten ayrılık sürecini, kariyerindeki dönüm noktalarını ve özellikle Jose Mourinho ile yaşadığı deneyimleri samimi bir şekilde paylaştı. Peki, Szymanski Mourinho hakkında ne dedi? Detaylar...

SZYMANSKI MOURINHO HAKKINDA NE DEDİ?

26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de Mourinho ile çalışma fırsatı bulduğunu ve Portekizli teknik adamın kariyerinde önemli bir figür olduğunu belirtti. Szymanski, tecrübeli çalıştırıcının kendisine duyduğu güvenin futbola bakışını olumlu etkilediğini ifade etti.

"Size güvenen bir teknik direktörün olması büyük bir avantaj. Mourinho benim için öyle bir isimdi. Hem çok iyi bir insan hem de üst düzey bir teknik adam."

Bu açıklamalar, Szymanski'nin kariyerinde Mourinho'nun rolünü açıkça ortaya koyuyor ve genç oyuncular için güven veren bir mentorun önemini gözler önüne seriyor.

KENDİ POZİSYONUMDA GÖREV YAPMADIM

Szymanski, Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından takımda değişen şartlara da değindi. Polonyalı futbolcu, sezonun ilk yarısında istediği süreleri alamadığını ve kendi doğal pozisyonunda görev yapmadığını açıkladı:

"Sezonun ilk bölümünde çok az oynadım. Ayrıca kendi pozisyonumda görev yapmadım. Bu süreçte sabretmek zorunda kaldım."

Bu açıklama, transfer döneminin ve teknik direktör değişikliklerinin bir oyuncu performansı üzerindeki etkilerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

TRANSFERİ HAKKINDA

Fransa'ya transferi sonrası Szymanski, Rennes'de yeni bir başlangıç yaptığını ve kulübün kendisi için doğru adres olduğunu dile getirdi. Polonyalı oyuncu, şehrin sakin yapısının kariyerine olumlu yansıdığını belirtti. Transfer öncesinde eski takım arkadaşları Przemyslaw Frankowski, Marcin Bulka ve Mateusz Wieteska ile fikir alışverişinde bulunduğunu aktardı:

"Şu an mutluyum ve önümüzdeki dönemde performansımın yükseldiğini göstereceğime inanıyorum."

Rennes, devre arası transfer döneminde Szymanski için Fenerbahçe'ye 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek oyuncuyu kadrosuna kattı. Şu ana kadar Fransız ekibinde 6 maçta forma giyen Szymanski, 2 asistlik katkı sağladı ve yeni takımında uyum sürecini başarıyla sürdürüyor.