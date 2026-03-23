Survivor 2026, rekabetin ve stratejinin zirve yaptığı bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 22 Mart Pazar akşamı yayınlanan son bölümde hem sembol oyunu hem de eleme düellosu, yarışmanın kaderini etkileyen önemli gelişmelere sahne oldu. Peki, Survivor kim elendi? Engincan mı Serhan mı elendi? (22 Mart Pazar) Dün akşam Survivor'da düello ve sembol oyununu kim kazandı? Detaylar...

SURVIVOR KİM ELENDİ?

22 Mart Pazar akşamı Survivor'da izleyicilerin en çok merak ettiği konu eleme sonucuydu. Ancak bu hafta beklenenin aksine adaya veda eden bir yarışmacı olmadı. Eleme düellosunu kaybeden Serhan için kader konseyi toplandı.

Gönüllüler Takımı (mavi takım), Serhan'ın takıma dahil edilip edilmeyeceği konusunda oylama gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda takım, Serhan'ı kadrosuna katmayı kabul etti. Bu karar doğrultusunda Serhan yarışmaya devam ederken, bu hafta eleme gerçekleşmedi.

(22 MART PAZAR) DÜN AKŞAM SURVIVOR'DA DÜELLO VE SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2026'nın son bölümünde hem sembol oyunu hem de eleme düellosu büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacılar fiziksel dayanıklılıklarının yanı sıra denge ve odaklanma becerilerini de test etti.

Sembol Oyununda Kim Kazandı?

Sembol oyunu, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı etapta oynandı. Parkurda yarışmacılardan denge kurarak kule inşa etmeleri istendi. Bu etap, özellikle konsantrasyon ve el becerisi gerektirmesiyle öne çıktı.

Erkekler etabında sembol oyununun kazananı Ramazan oldu. Kadınlar etabında ise başarılı performansıyla Deniz birinciliği elde etti.

Eleme Düellosunda Kim Kazandı?

Haftanın eleme adayları Engincan, Barış, Serhan ve Can Berkay olarak belirlenmişti. Ancak yapılan oylamalar sonucunda Barış ve Can Berkay eleme potasından çıkmayı başardı.

Düelloda karşı karşıya gelen isimler ise Engincan ve Serhan oldu. Büyük bir mücadeleye sahne olan düelloda kazanan taraf Engincan oldu. Böylece Engincan adadaki varlığını sürdürürken, Serhan kader konseyine kalan isim oldu.