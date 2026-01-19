Survivor Engincan kimdir? Engincan kaç yaşında, nereli?

Survivor 2026 yaklaşırken, gönüllüler takımında adından söz ettirecek isimlerden biri de Engincan Tura oldu. Parkurlardaki çevikliği, güçlü fiziği ve özgüveniyle dikkat çeken Tura, izleyicilerin merakını şimdiden uyandırdı. Ekranlarda gördüğümüz bu iddialı yarışmacı kimdir, nerelidir ve kariyerinde neler yaptı? Engincan Tura'nın hayatı ve Survivor'daki serüvenine dair merak edilenleri sizler için derledik. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ENGİNCAN TURA KİMDİR?

Engincan Tura, 2026 sezonunda Survivor gönüllüler takımında yer alan ve kısa sürede dikkat çeken genç yarışmacılardan biridir. Hem oyunculuk hem de modellik alanlarında çalışmalar yapan Tura, Sadri Alışık Tiyatro Okulu ve Crystal Akademi'de aldığı eğitimlerle sahne ve kamera önü yetkinliğini geliştirmiştir. Televizyon ve sinema projelerinde rol alarak tanınırlığını artıran Engincan Tura, Survivor parkurlarında atletik yapısı, güçlü fiziği ve stratejik zekâsıyla ön plana çıkmayı hedefliyor.

ENGİNCAN TURA KAÇ YAŞINDA?

Engincan Tura, 1996 yılında doğmuştur. Buna göre 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

ENGİNCAN TURA NERELİ?

Başarılı yarışmacı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğup büyümüştür.

ENGİNCAN TURA'NIN KARİYERİ

Engincan Tura, oyunculuk ve modellik alanlarında profesyonel olarak çalışmaktadır. Oyunculuk kariyerinde yer aldığı bazı projeler:

Kuruluş Osman

Genç Osman

Recep İvedik 5

Modellik geçmişi sayesinde estetik görünümü ve fit fiziğiyle dikkat çeken Tura, Survivor'da hem fiziksel performansı hem de ekran tecrübesiyle öne çıkmayı amaçlıyor. Hem parkur hem de ada yaşamında stratejik ve iletişim becerisiyle sezon boyunca adından söz ettirmesi bekleniyor.