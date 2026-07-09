Süper Lig fikstürü 2026/27: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yeni sezonunun maç programı ve derbi tarihleri
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen kura çekimiyle ilk hafta maçları, derbi tarihleri ve sezon takvimi netleşirken, futbolseverlerin merakla takip ettiği Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maç programı da açıklandı. Süper Lig fikstürü 2026/27 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yeni sezonunun maç programı ve derbi tarihleri haberimizde.
Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım sona erdi. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 18 takımın mücadele edeceği sezonda ilk hafta maçları, derbi haftaları ve sezon takvimi netlik kazandı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yeni sezonunun maç programı ve derbi tarihleri...
SÜPER LİG FİKSTÜRÜ 2026/27
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Fikstür çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri, Süper Lig kulüplerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Yeni sezonda Süper Lig'de toplam 18 takım mücadele edecek. Sezon, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.
Ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak 16. hafta maçlarıyla tamamlanacak. İkinci yarı ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerindeki 17. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.
Fikstür çekimi sırasında açıklamalarda bulunan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yeni sezon öncesinde tüm kulüplere başarılar dilerken, Süper Lig'in marka değerini yükseltme hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Otyakmaz ayrıca federasyonun tüm kulüplere açık bir iletişim anlayışıyla hareket edeceğini belirtti.
İlk hafta maçları
Beşiktaş - Eyüpspor
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
Galatasaray - Çorum FK
Kasımpaşa - Trabzonspor
Başakşehir - Kocaelispor
Samsunspor - Göztepe
Gaziantep FK - Alanyaspor
Amed FK - Erzurum FK
Konyaspor - Çaykur Rizespor
2026-2027 sezonu derbi haftaları
4. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
6. hafta: Trabzonspor - Galatasaray
8. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş - Galatasaray
15. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
FENERBAHÇE 2026/27 MAÇ PROGRAMI
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonuna deplasmanda başlayacak. Sarı-lacivertli ekip ilk hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Fikstüre göre Fenerbahçe'nin sezonun ilk yarısındaki derbi karşılaşmaları şu şekilde belirlendi:
4. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
15. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
İlk hafta karşılaşması:
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
GALALATASARAY 2026/27 MAÇ PROGRAMI
Galatasaray, 2026-2027 sezonunun açılış haftasında sahasında Çorum FK'yı konuk edecek.
Sarı-kırmızılı ekibin ilk yarıdaki derbi takvimi ise şu şekilde oluştu:
6. hafta: Trabzonspor - Galatasaray
9. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş - Galatasaray
İlk hafta karşılaşması:
Galatasaray - Çorum FK
BEŞİKTAŞ 2026/27 MAÇ PROGRAMI
Beşiktaş, yeni sezonun ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında ağırlayacak.
Siyah-beyazlı takımın ilk yarıda oynayacağı derbi mücadeleleri şu şekilde açıklandı:
4. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
8. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
13. hafta: Beşiktaş - Galatasaray
İlk hafta karşılaşması:
Beşiktaş - Eyüpspor