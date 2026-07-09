Süper Lig fikstürü 2026/27: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yeni sezonunun maç programı ve derbi tarihleri

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım sona erdi. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 18 takımın mücadele edeceği sezonda ilk hafta maçları, derbi haftaları ve sezon takvimi netlik kazandı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yeni sezonunun maç programı ve derbi tarihleri...

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ 2026/27

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Fikstür çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri, Süper Lig kulüplerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Yeni sezonda Süper Lig'de toplam 18 takım mücadele edecek. Sezon, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak 16. hafta maçlarıyla tamamlanacak. İkinci yarı ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerindeki 17. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

Fikstür çekimi sırasında açıklamalarda bulunan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yeni sezon öncesinde tüm kulüplere başarılar dilerken, Süper Lig'in marka değerini yükseltme hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Otyakmaz ayrıca federasyonun tüm kulüplere açık bir iletişim anlayışıyla hareket edeceğini belirtti.

İlk hafta maçları

Beşiktaş - Eyüpspor

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Galatasaray - Çorum FK

Kasımpaşa - Trabzonspor

Başakşehir - Kocaelispor

Samsunspor - Göztepe

Gaziantep FK - Alanyaspor

Amed FK - Erzurum FK

Konyaspor - Çaykur Rizespor

2026-2027 sezonu derbi haftaları

4. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

6. hafta: Trabzonspor - Galatasaray

8. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

FENERBAHÇE 2026/27 MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonuna deplasmanda başlayacak. Sarı-lacivertli ekip ilk hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Fikstüre göre Fenerbahçe'nin sezonun ilk yarısındaki derbi karşılaşmaları şu şekilde belirlendi:

4. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

15. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

İlk hafta karşılaşması:

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

GALALATASARAY 2026/27 MAÇ PROGRAMI

Galatasaray, 2026-2027 sezonunun açılış haftasında sahasında Çorum FK'yı konuk edecek.

Sarı-kırmızılı ekibin ilk yarıdaki derbi takvimi ise şu şekilde oluştu:

6. hafta: Trabzonspor - Galatasaray

9. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

İlk hafta karşılaşması:

Galatasaray - Çorum FK

BEŞİKTAŞ 2026/27 MAÇ PROGRAMI

Beşiktaş, yeni sezonun ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında ağırlayacak.

Siyah-beyazlı takımın ilk yarıda oynayacağı derbi mücadeleleri şu şekilde açıklandı:

4. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

8. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

13. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

İlk hafta karşılaşması:

Beşiktaş - Eyüpspor

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