ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2026: Enflasyon farkı TÜFE Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı yüzde kaç oldu? Şubat ayı kira zammı ne kadar?

Kira sözleşmelerinde uygulanacak artış oranları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor. 2026 yılı Şubat ayında kira artış oranını hesaplamak isteyen kiracılar ve ev sahipleri, Ocak ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Peki, enflasyon farkı TÜFE Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı yüzde kaç oldu? Şubat ayı kira zammı ne kadar? Şubat ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? Detaylar...

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2026

Şubat ayı kira artış oranı hesaplama sürecinde temel kriter, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca bir önceki kira yılındaki TÜFE değişim oranıdır. Buna göre, kira artış oranı, önceki 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenen yüzdeyi geçemez.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

TÜİK, her ay olduğu gibi 2026 yılı Şubat ayı kira artış oranını da Ocak ayı enflasyon verilerini açıklayarak netleştirecek. Ocak ayı enflasyonu, 3 Şubat Salı günü saat 10:00'da kamuoyuyla paylaşıldı.

TÜİK verilerine göre ocak ayı enflasyonu yıllık yüzde 30.65 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi. Buna göre; şubat ayında kontratı yenilenen konut ve iş yeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 33.98 oranında zam yapılacak.

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI NE KADAR YÜZDE KAÇ OLDU?

Bu ay (Şubat) kira kontratı yenilenen konut ve iş yeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına gör en çok yüzde 33.98 oranında zam yapılacak. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 34,88 olmuştu.

Kiracı ve ev sahipleri için zam konusunda bilinmesi gereken temel kurallar şöyle:

Yılın başında maaşlara yapılan artışlar, tek başına kira zammı için gerekçe oluşturmaz. Kira bedeli, yalnızca sözleşmenin yenilendiği tarihte ve yılda bir kez artırılabilir. Devlet tarafından açıklanan oran üst sınırı ifade eder; ev sahibi bu oranın altında bir artış yapabilir ancak herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın bu sınırı aşamaz. Yasal artış oranını yeterli bulmayan ev sahipleri ise, beş yılını dolduran kiracılar için arabuluculuk sürecine başvurmak şartıyla kira tespit davası açma yoluna gidebilir.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranının hesaplanması, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi çerçevesinde gerçekleşir. Bu maddeye göre:

TÜFE Bazlı Hesaplama: Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde, yenileme döneminde uygulanacak kira artışı, bir önceki yılın TÜFE on iki aylık ortalamalarına göre belirlenir.

Yasal Üst Sınır: Artış oranı, bir önceki yılın TÜFE değişim oranını geçemez.

Örnek Hesap: Eğer 12 aylık TÜFE ortalaması %35 ise, mevcut kira bedeline %35 oranında zam yapılabilir.

Bu hesaplama yöntemi hem kiracıyı hem de ev sahibini koruyan yasal bir mekanizmadır ve kira sözleşmelerinde uygulanacak maksimum artış oranını belirler.