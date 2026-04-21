Staj çıraklık SON DAKİKA! Staj süresi SGK kapsamına alınacak mı, teklif Meclis'e sunuldu mu? Staj ve çıraklık sigortası emekliliğe sayılıyor mu?

Sosyal güvenlik sistemi içerisinde uzun süredir tartışma konusu olan staj ve çıraklık sigortası, yeniden kamuoyunun gündemine taşındı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal’ın katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalar, hem mevcut sistemdeki boşlukları hem de olası yasal düzenleme beklentilerini yeniden tartışmaya açtı. Peki, staj süresi SGK kapsamına alınacak mı, teklif Meclis'e sunuldu mu? Staj ve çıraklık sigortası emekliliğe sayılıyor mu? Detaylar haberimizde.

STAJ ÇIRAKLIK SON DAKİKA!

Staj ve çıraklık sigortasına ilişkin tartışmalar son dönemde yeniden yoğunlaştı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, televizyon programında yaptığı değerlendirmelerde, sistemin uzun yıllardır çözülmeyen yapısal sorunlar içerdiğini ifade etti.

Bal’a göre stajyer ve çırak olarak çalışan kişilerin büyük bir kısmı fiilen üretim sürecinde yer almasına rağmen, mevcut uygulamada “iş akdi yok” gerekçesiyle tam sigortalılık kapsamına alınmıyor. Bu durumun ciddi bir sosyal güvenlik boşluğu oluşturduğu belirtiliyor.

Bal ayrıca, mağdur sayısına ilişkin net bir veri bulunmadığını vurgulayarak farklı dönemlerde 250.000 ile 350.000 arasında değişen rakamların gündeme geldiğini, hatta AK Parti içindeki bir komisyon üyesinin 333.000 sayısını paylaştığını ifade etti.

STAJ SÜRESİ SGK KAPSAMINA ALINACAK MI?

Staj süresinin SGK kapsamına alınıp alınmayacağı konusu, en kritik başlıklar arasında yer alıyor. Mevcut sistemde staj ve çıraklık dönemlerinde yapılan sigorta bildirimleri, çoğunlukla kısa vadeli sigorta kollarını kapsıyor.

Murat Bal’ın açıklamalarına göre bu süreçte sadece iş kazası ve meslek hastalığı gibi kısa vadeli risklere karşı prim ödeniyor. Ancak uzun vadeli sigorta kolları, yani emekliliğe esas prim günleri bu kapsamın dışında tutuluyor.

Bu durum, staj döneminde çalışan kişilerin fiilen iş hayatına erken başlamasına rağmen, emeklilik hesaplamalarında bu sürenin dikkate alınmamasına yol açıyor. Bu nedenle SGK kapsamının genişletilmesi gerektiği yönünde talepler gündemde kalmaya devam ediyor.

STAJ ÇIRAKLIK SİGORTASI TEKLİF MECLİS'E SUNULDU MU?

Staj ve çıraklık sigortasına ilişkin düzenleme talepleri zaman zaman siyasi gündeme taşınıyor. Ancak mevcut durumda teklifin Meclis’e sunulup sunulmadığına dair net ve kesinleşmiş bir yasa süreci bilgisi bulunmuyor.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, konunun siyasi boyutuna dikkat çekerek özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu konuyu çeşitli platformlarda gündeme getirdiğini ve önümüzdeki dönemde yeniden değerlendirilme ihtimali bulunduğunu ifade etti.

Bal’ın açıklamalarına göre konu, yalnızca teknik bir sosyal güvenlik meselesi değil, aynı zamanda geniş bir toplumsal beklenti alanı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle olası bir yasal düzenlemenin siyasi irade ile şekilleneceği belirtiliyor.

STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI EMEKLİLİĞE SAYILIYOR MU?

En çok tartışılan başlıklardan biri de staj ve çıraklık dönemlerinin emekliliğe sayılıp sayılmadığı konusu. Mevcut uygulamada bu dönemler, sigorta başlangıcı olarak kabul edilse bile emeklilik prim gün hesabına dahil edilmiyor.

Murat Bal bu durumu eleştirerek, stajyerlerin ve çırakların birçok iş yerinde fiilen çalışan personel gibi görev yaptığını, ancak buna rağmen emeklilik hakkı bakımından eksik değerlendirildiklerini ifade etti.

Bal ayrıca iş kazalarına da dikkat çekerek geçmişte yaşanan ağır bir olayı örnek gösterdi. 14 yaşındaki bir çocuğun iş kazasında hayatını kaybettiğini ve buna rağmen sosyal güvenlik haklarından yararlanamadığını belirterek sistemde ciddi boşluklar bulunduğunu vurguladı.

Bu çerçevede staj ve çıraklık sürelerinin emekliliğe dahil edilip edilmeyeceği konusu, olası bir yasal düzenleme ile yeniden ele alınması beklenen başlıklar arasında yer alıyor.

SİSTEMİN YAPISAL SORUNLARI VE HUKUKİ TARTIŞMALAR

Uzman değerlendirmelerine göre mevcut sistem, stajyer ve çırakların çalışma koşullarını net bir hukuki çerçeveye oturtmakta zorlanıyor. Murat Bal, iş akdi tanımına dikkat çekerek, emek karşılığı bir işveren-çalışan ilişkisinin oluştuğu durumlarda aslında klasik anlamda bir iş ilişkisi bulunduğunu savunuyor.

Buna rağmen mevcut mevzuat, bu kişileri tam sigortalı çalışan statüsünde değerlendirmediği için sosyal güvenlik haklarında önemli farklılıklar ortaya çıkıyor.