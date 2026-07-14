Spartak Trnava Beşiktaş maç özeti ve golleri! (ÖZET) Spartak Trnava Beşiktaş kaç kaç bitti, golleri kim attı?
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SPARTAK TRNAVA BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
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SPARTAK TRNAVA BEŞİKTAŞ ÖZET
Spartak Trnava Beşiktaş maç özetini maçın ardından S Sport Plus resmi sayfasından izleyebilirsiniz.
SPARTAK TRNAVA BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Spartak Trnava Beşiktaş maçı 3-1'lik Spartak Trnava üstünlüğüyle devam ediyor.
SPARTAK TRNAVA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Spartak Trnava Beşiktaş maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.