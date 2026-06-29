Giyim ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Soho Giyim ve Enerji A.Ş., Borsa İstanbul'da halka arz sürecine hazırlanıyor. Şirket, sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştireceği halka arz kapsamında yatırımcılara toplam 100 milyon lot pay sunacak. Talep toplama süreci iki iş günü boyunca devam edecek. Peki, Soho Giyim ve Enerji halka arz ne zaman? Soho Giyim kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Detaylar...

SOHO GİYİM VE ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin halka arzında talep toplama işlemleri 30 Haziran 2026 Salı ve 1 Temmuz 2026 Çarşamba tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şirket, sermaye artırımı yöntemiyle halka açılırken yatırımcılar belirtilen iki iş günü boyunca taleplerini Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve aracı kurumlar üzerinden iletebilecek.

Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasına ilişkin tarih ise ilgili süreçlerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.

SOHO GİYİM VE ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Soho Giyim ve Enerji halka arzında bir lot fiyatı 15 TL olarak belirlendi.

Halka arz kapsamında yatırımcılara toplam 100 milyon lot pay satışa sunulacak. Bu verilere göre halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL seviyesinde olacak.

Belirlenen halka arz fiyatı, talep toplama sürecinde geçerli fiyat olarak uygulanacak.

SOHO GİYİM KAÇ LOT VERİR?

Soho Giyim ve Enerji halka arzında yatırımcılara sunulacak toplam pay miktarı 100 milyon lot olarak açıklandı.

Şirket tarafından halka arz kapsamında satışa sunulacak toplam pay adedi belli olmakla birlikte, bireysel yatırımcı başına kaç lot düşeceğine ilişkin kesin rakam talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından oluşacak nihai katılım düzeyine göre belirlenecek.

Bu nedenle yatırımcı başına dağıtılacak lot sayısı, halka arza katılan yatırımcı sayısı ve gerçekleşecek nihai dağıtım sonuçlarına göre netleşecek.

SOHO GİYİM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Paylaşılan halka arz bilgilerine göre Soho Giyim ve Enerji halka arzı katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek.

Soho Giyim ve Enerji Halka Arzında Öne Çıkan Bilgiler

Talep toplama tarihleri: 30 Haziran 2026 Salı – 1 Temmuz 2026 Çarşamba

Halka arz yöntemi: Sermaye artırımı

Toplam satışa sunulacak pay: 100 milyon lot

Halka arz fiyatı: 15 TL

Toplam halka arz büyüklüğü: Yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL

Başvuru kanalları: Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve aracı kurumlar

Katılım Endeksi durumu: Uygun