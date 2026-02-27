Sırbistan Türkiye basketbol milli takımı maç kadrosu! Türkiye'nin Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kadrosu kimler var?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Sırbistan'a konuk olacak. C Grubu'nda oynadığı ilk iki maçı kazanan milliler, Belgrad deplasmanında üçüncü galibiyetini almak için parkeye çıkacak.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda oynanacak Sırbistan- Türkiye karşılaşması, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak. Mücadele bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü sınavını deplasmanda verecek. Türkiye, C Grubu'nda ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71, ikinci maçında ise İsviçre'yi 85-60 mağlup ederek iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

SIRBİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan Türkiye maçı TRT 1 ve dijital platform Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇ KADROSU

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR).

Sırbistan cephesinde ise takımın başantrenörlüğünü Beşiktaş GAİN'de görev yapan Dusan Alimpijevic yürütüyor. Sırbistan, elemelerde oynadığı ilk iki maçta İsviçre'yi 90-86, Bosna Hersek'i 74-72 mağlup etti.

Türkiye ile Sırbistan son olarak 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda karşı karşıya geldi. A Grubu'ndaki beşinci ve son maçta sahadan 95-90 galip ayrılan Türkiye, rakibini resmi maçlarda 15 yıl aradan sonra yenmeyi başardı. Milli takım turnuvayı gümüş madalya ile tamamlarken, Sırbistan son 16 turunda elendi.