Seyahatsever hangi illerde? (TAM YURT LİSTESİ) Seyahatsever hangi yurtlarda var?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Seyahatsever projesi kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençler, yaz döneminde GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkânından yararlanabiliyor. Proje ile gençlerin Türkiye'yi keşfetmeleri, yeni şehirler görmeleri ve yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amaçlanıyor.

GSB YURTLARINDA YAZIN KALMAK ÜCRETLİ Mİ?

Hayır. Seyahatsever projesi kapsamında KYK (GSB) yurtlarında yaz aylarında konaklamak tamamen ücretsizdir.

KYK'DA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ KALINIR?

Projeden yararlanan gençler, GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklayabilir.

SEYAHATSEVER HANGİ İLLERDE VAR?

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projenin 2026 uygulaması kapsamında her ilde bir kız ve bir erkek öğrenci yurdu yaz döneminde gençlerin kullanımına tahsis edildi.

Ancak resmi listede bazı illerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle proje kapsamında konaklama hizmeti sunulmayacağı belirtildi. Resmi listede;

Adana, yurtlarda yapılan tadilat nedeniyle projeye dahil edilmedi.

Hatay, elektrik odası yapım çalışmaları nedeniyle projeye dahil edilmedi.

Kahramanmaraş ise bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle projeye dahil edilmedi.

Güncel il ve yurt listesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi Seyahatsever sayfasında duyuruluyor.

SEYAHATSEVER HANGİ YURTLARDA VAR?

Resmi listede yer alan bazı GSB yurtları şu şekilde açıklandı:

Adıyaman – Safvan Bin Muattal Yurdu (Kadın)

Ağrı – Ağrı Ahmedi Hani Öğrenci Yurt Müdürlüğü (Erkek)

Ağrı – Abdurrahim Arvasi Öğrenci Yurt Müdürlüğü (Kadın)

Aksaray – Aksaray Cemaleddin Aksaray-i Yurdu (Kadın)

Çorum – İskilipli Atıf Hoca Yurt Müdürlüğü (Erkek)

Denizli – Fatma Yıldız Hanım Kız Öğrenci Yurdu (Kadın)

Denizli – Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu (Erkek)

Hakkari – Afife Kız Yurdu (Kadın)

Iğdır – Aybüke Öğretmen Yurt Müdürlüğü (Kadın)

Iğdır – Selman-ı Farisi Erkek Yurt Müdürlüğü (Erkek)

Isparta – Bediüzzaman Said Nursi Yurt Müdürlüğü (Kadın)

Isparta – Isparta Yurt Müdürlüğü (Erkek)

İstanbul – Haydar Aliyev Yurdu (Erkek)

İstanbul – Darülaceze Kız Öğrenci Yurdu (Kadın)

İzmir – Gazi Umurbey Yurdu (Erkek)

İzmir – İzmir Kız Yurdu (Kadın)

Karabük – İsmail Necati Efendi Yurt Müdürlüğü (Erkek)

Tokat – Ali Paşa Yurt Müdürlüğü (Erkek)

Trabzon – Fuat Sezgin Yurt Müdürlüğü (Kadın ve Erkek)

GSB tarafından yayımlanan resmi listede yer alan tüm yurtlar ve güncel bilgiler seyahatsever.gsb.gov.tr adresinde yer alıyor.

SEYAHATSEVER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Projeden yararlanmak isteyen gençler, ALO GSB 444 0 472 çağrı merkezi üzerinden en az bir gün önceden rezervasyon yaptırarak istedikleri ilde 5 gün süreyle ücretsiz konaklayabilecek.

Projeye ilişkin tüm güncel bilgiler ve yurt listesi seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden takip edilebiliyor.