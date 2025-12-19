Haberler

Ses Yapı'ya operasyon mu düzenlendi, neden düzenlendi? Ses Yapı'nın sahibi kimdir?

Güncelleme:
İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında çok sayıda şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon listesinde yer alan şirketlerden biri olan Ses Yapı, kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. Peki, Ses Yapı'ya operasyon mu düzenlendi, neden düzenlendi? Ses Yapı'nın sahibi kimdir?

İstanbul'da sabah saatlerinde başlatılan kapsamlı operasyon, iş dünyasında yankı uyandırdı. Aralarında Ses Yapı'nın da bulunduğu çok sayıda şirkete yönelik yapılan baskınlar sonrası, operasyonun nedenleri ve şirketin arkasındaki isimler merak konusu oldu. Peki Ses Yapı'ya neden operasyon düzenlendi, şirketin sahibi kim? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SES YAPI'YA OPERASYON MU DÜZENLENDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde 26 şirkete "mali müşavir" operasyonu düzenlendi. Operasyon yapılan şirketler arasında Ses Yapı (Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.) da yer aldı. Sabah saatlerinde şirketlere yönelik baskınlar gerçekleştirildi ve aramalar yapıldı.

SES YAPI'YA NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

Ses Yapı'nın da dahil olduğu operasyon; suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında gerçekleştirildi. Başsavcılığın açıklamasına göre, gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden hayali fatura düzenlendiği, bu faturaların şirket kayıtlarında gider olarak gösterildiği ve bu yolla haksız KDV iadesi alındığı tespit edildi. Ayrıca elde edilen gelirlerin sahte ticari faaliyetler aracılığıyla ekonomik sisteme sokulmaya çalışıldığı belirtildi.

SES YAPI NE İŞ YAPIYOR?

Ses Yapı Construction, Alanya merkezli bir inşaat ve gayrimenkul geliştirme şirketidir. Şirket; konut inşaatı, mevcut mülklerin yenilenmesi ve gayrimenkul projeleri geliştirme alanlarında faaliyet göstermektedir. Projelerinde müşteri memnuniyeti, kalite ve sürdürülebilirliği ön planda tutan firma; iç tasarım, teknik servis ve uygulama süreçlerini profesyonel ekiplerle yürütmektedir. Ses Yapı, 2022 yılında kurulmuştur.

