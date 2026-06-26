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Senegal Irak hangi kanalda? Senegal Irak maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Senegal Irak hangi kanalda? Senegal Irak maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Senegal Irak maçı hangi kanalda belli oldu. Senegal Irak Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Senegal Irak maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Senegal Irak maçını hangi kanal veriyor? İşte Senegal Irak maçı yayın bilgisi!

Senegal Irak Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Senegal Irak maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Senegal Irak maçını hangi kanal veriyor? İşte Senegal Irak maçı yayın bilgisi haberimizde...

SENEGAL IRAK MAÇI HANGİ KANALDA?

Senegal Irak maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Senegal Irak maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

SENEGAL IRAK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Senegal Irak maçı, Toronto'da, BMO Field Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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