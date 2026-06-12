SEN hangi ülke, SEN hangi takım, SEN ne demek, 2026 Dünya Kupası SEN açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MESEN hangi ülke ve SEN hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası SEN açılımı ve SEN ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan SEN ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI SEN HANGİ ÜLKE?

SEN kısaltması, uluslararası spor dünyasında ve resmi ülke kodlarında Senegal'i temsil eder. 2026 Dünya Kupası bağlamında Senegal, Afrika kıtasının en güçlü temsilcilerinden biri olarak sahne alacaktır.

1. SEN Hangi Ülke ve Takım?

Ülke: Senegal (Senegal Cumhuriyeti).

Takım: Senegal Milli Futbol Takımı.

Lakabı: "Teranga Aslanları" (Les Lions de la Teranga).

Anlamı: SEN, Senegal'in hem FIFA hem de ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) tarafından tanınan resmi 3 harfli kodudur.

2. 2026 Dünya Kupası'nda Senegal (Güncel Durum)

Nisan 2026 itibarıyla Senegal, Afrika (CAF) elemelerini başarıyla tamamlayarak turnuvaya katılım biletini cebine koymuştur. Senegal, son yıllardaki istikrarlı grafiğini sürdürerek 2026 turnuvasının "gizli favorilerinden" biri olarak gösterilmektedir.

Açılımı: 2026 Dünya Kupası listelerinde gördüğünüz SEN, doğrudan Senegal demektir.

3. 2026 Dünya Kupası Grubu ve Rakipleri

Kura çekimi sonuçlarına göre Senegal, turnuvanın I Grubu'nda yer almaktadır. Bu grup, futbolseverler tarafından oldukça denk takımların bir araya geldiği heyecan verici bir grup olarak nitelendirilmektedir.

I Grubu Takımları:

???? Fransa (FRA)

???? Senegal (SEN)

???? Norveç (NOR)

???? Irak (IRQ)

4. Maç Programı

Senegal'in grup aşamasındaki kritik maç takvimi şu şekildedir:

16 Haziran 2026: Fransa - Senegal (New Jersey, MetLife Stadyumu) — Turnuvanın en çok beklenen maçlarından biri.

23 Haziran 2026: Norveç - Senegal (New Jersey, MetLife Stadyumu)

26 Haziran 2026: Senegal - Irak (Toronto, BMO Field)

Bir skor tabelasında veya fikstürde SEN kodunu gördüğünüzde; bu, Sadio Mané gibi yıldızlarıyla tanınan, atletik ve teknik kapasitesi yüksek Senegal milli takımıdır.

Senegal'in 2002'deki çeyrek final başarısını bu güçlü gruptan çıkarak tekrarlayabileceğini (hatta geçebileceğini) düşünüyor musunuz?