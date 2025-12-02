Seçil Erzan davası nedir? Seçil Erzan ne yaptı, olayı nedir?

Türkiye'de son yılların en çok konuşulan finans dolandırıcılığı davası sonuçlandı. Banka şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan'ın, aralarında futbol dünyasının tanınmış simalarının da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi "yüksek kârlı özel fon" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı dava, 102 yılı aşan bir hapis cezasıyla noktalandı. Peki, Seçil Erzan davası nedir? Seçil Erzan ne yaptı? Seçil Erzan olayı nedir? Davaya dair detaylar haberimizde!

SEÇİL ERZAN DAVASI NEDİR?

Seçil Erzan davası, kamuoyunda "yüksek kârlı gizli fon" olarak bilinen ve bankacılık sisteminin güvenilirliğini sarsan büyük çaplı dolandırıcılık iddialarını konu alan bir yargı sürecidir.

İddialara göre Erzan, banka şube müdürü olarak sahip olduğu otoriteyi kullanarak müşterilerine, yalnızca çok dar bir çevrenin bildiği özel ve yüksek getirili bir fon bulunduğunu söyledi. Bu fonun güvenilir olduğu, hatta ünlü teknik direktör ve futbol dünyasından çeşitli isimlerin de bu yatırımda yer aldığı iddia edildi.

Davanın en dikkat çeken tarafı ise olayın mağdurları arasında Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu gibi tanınan futbolcuların bulunmasıydı.

Bu kapsamda 27 müşteki açısından dolandırıcılık suçunun işlendiği kabul edildi ve dava, Türkiye'nin finans alanındaki en büyük güven suiistimallerinden biri olarak tarihe geçti.

SEÇİL ERZAN NE YAPTI?

Mahkeme dosyasına giren iddialara göre Seçil Erzan;

Yatırımcılara bankanın özel fonu gibi gösterilen, gerçekte var olmayan bir fon sundu,

Yatırımcıları ikna etmek için yüksek ve hızlı kâr getirisi vadetti,

Büyük meblağların banka kayıtlarına işlenmeden elden teslim edilmesini talep etti,

Üç adet senet düzenleyerek bazı ödemeleri belgeledi,

Fonun büyüdüğünü, daha fazla kişinin dahil olduğunu anlatarak katılımcıların yeniden para vermesini sağladı.

Erzan, duruşmalarda iddiaları kabul etmedi ve kendisinin de bir "sarmalın içine düşürüldüğünü", kimseyi dolandırmadığını, bir fon vaadinde bulunmadığını savundu. Ancak mahkeme, mevcut delillerin bu savunmayı desteklemediğine hükmederek sanığı çok sayıda suçtan mahkûm etti.

SEÇİL ERZAN OLAYI NEDİR?

Kamuoyunda "Seçil Erzan olayı" olarak anılan süreç, yalnızca yüksek meblağlı bir dolandırıcılık vakasından ibaret değil, aynı zamanda bankacılık dünyasında ciddi tartışmalara yol açan bir güven krizinin de başlangıcı oldu.

Bu olayla birlikte:

Banka şube müdürlerinin müşterilerle kurduğu güven ilişkisinin kötüye kullanılabileceği,

Elden para alışverişinin büyük riskler barındırdığı,

Bankaların iç denetim mekanizmalarının zaman zaman yetersiz kalabileceği,

Tanınmış kişilerin bile "yüksek kazanç" vaadi karşısında risk alabileceği

gibi konular kamuoyunda günlerce tartışıldı.

Erzan'ın bazı mağdurlarla olan görüşmelerinde banka ortamının dışında elden para alışverişi yapıldığı iddiası, olayın boyutunu daha da büyüten faktörlerden biri oldu.

MAHKEME KARARI

Duruşma salonu kapasitesi yetersiz olduğu için başka bir ağır ceza mahkemesine aktarılan son celsede karar açıklandı.

Mahkeme;

27 kişiye karşı nitelikli dolandırıcılık,

Özel belgede sahtecilik,

Güveni kötüye kullanma

suçlarından Seçil Erzan'a toplam 102 yıl 2 ay hapis ve 753 bin 880 TL adli para cezası verdi.

"Özel belgede sahtecilik" suçlaması yönünden ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek 5 yıl denetimli serbestlik uygulanmasına hükmedildi.