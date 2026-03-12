Samsunspor Rayo Vallecano hangi kanalda? Samsunspor Rayo Vallecano maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Samsunspor Rayo Vallecano UEFA Konferans Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Samsunspor Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Samsunspor Rayo Vallecano maçını hangi kanal veriyor? İşte Samsunspor Rayo Vallecano maçı yayın bilgisi haberimizde...

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Rayo Vallecano maçı TRT 1 ve Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. TRT 1 güncel frekans bilgileri ile Samsunspor Rayo Vallecano maçı canlı ve şifresiz izlenebilecek.

TRT 1 frekans bilgileri:

Frekans: 11.794

POL: V/Dikey

Sembol: 30000

FEC: 3/4

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Samsunspor Rayo Vallecano maçı bu akşam saat 20.45 başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.