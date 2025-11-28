Samsunspor Breidablik maç özeti ve golleri izle! Samsunspor maçı kaç kaç bitti?

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Türkiye temsilcisi Samsunspor, zorlu İzlanda deplasmanında Breidablik ile karşı karşıya geldi. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan mücadele nefesleri keserken kırmızı-beyazlı ekip sahadan beraberlikle ayrıldı. Peki, Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Samsunspor Breidablik maç özeti ve golleri izle! Detaylar...

Samsunspor'un İzlanda deplasmanındaki kritik mücadelesi adeta bir taktik savaşı şeklinde başladı. Ev sahibi Breidablik, henüz 6. dakikada Thorsteinsson'un sağdan içeriye gönderdiği pasta Ingvarsson'un şutuyla skor üstünlüğünü ele geçirdi. Bu gol, Samsunspor'un oyunda daha kontrollü ve baskılı bir yapıya dönmesini zorunlu kıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip özellikle orta sahada Makoumbou'nun yönlendirmesiyle oyunu rakip alana yıkmaya başlarken, beklenen eşitlik golü 20. dakikada geldi. Makoumbou'nun savunmanın arkasına attığı mükemmel ara pası değerlendiren Marius Mouandilmadji, klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

İkinci yarıya daha agresif ve disiplinli başlayan Samsunspor, oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Bu baskının karşılığını ise 55. dakikada aldı. Ceza sahasında doğru pozisyon alan Marius Mouandilmadji, takımını öne geçiren golü kaydederek bir kez daha sahneye çıktı: 2-1.

Karşılaşmanın son bölümünde ise Breidablik'in risk alarak ileriye çıkması sonucu oyunda denge yeniden değişti. İzlanda temsilcisi, 72. dakikada Kristinsson'un golüyle maça ortak oldu ve tabela 2-2 olarak kayda geçti.

Maçın son dakikaları kıran kırana geçerken, 81. dakikada Emre Kılınç'ın direkten dönen şutu ve 85. dakikada Mouandilmadji'nin kaçırdığı fırsat, Samsunspor'un galibiyeti kaçırdığı anlar olarak hafızalara kazındı.

SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Samsunspor'un Avrupa macerasında büyük öneme sahip olan bu karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İki takım da yüksek mücadele gücü sergilerken:

Samsunspor, aldığı bir puanla puanını 10'a yükseltti

Breidablik ise 2 puana çıktı

Bu sonuç, Samsunspor'un grupta üst sıralardaki mücadelesini sürdürmesini sağladı. Kırmızı-beyazlılar bir sonraki Avrupa sınavında kendi sahasında AEK'i ağırlayacak ve gruptaki kaderini büyük oranda belirleyecek bir maça çıkacak.

SAMSUNSPOR BREIDABLIK MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Karşılaşmada toplam 4 gol izleyen futbolseverler açısından oldukça tempolu ve heyecanlı bir Avrupa gecesi yaşandı. Gollerin dakikaları ve isimleri şu şekilde:

Breidablik'in Golleri

6' — Ingvarsson

72' — Kristinsson

Samsunspor'un Golleri

20' — Marius Mouandilmadji

55' — Marius Mouandilmadji

Mouandilmadji, attığı iki golle hem maçın yıldızı oldu hem de Avrupa arenasında takımının gol yükünü sırtlamaya devam etti. Özellikle fizik gücü, ceza sahası içi etkili pozisyon alışı ve oyunun kritik anlarındaki sakinliği, onu Samsunspor adına maçın belirleyici oyuncusu hâline getirdi.