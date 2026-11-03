Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

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Fenerbahçe'nin Liverpool ile oynayacağı karşılaşma ise yarın akşam saat 20.45'te başlayacak. Haberlere göre bu maç da TRT 1 ekranlarında yer alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

3 Kasım Salı günü oynanacak 9 maçlık programda Galatasaray - Stuttgart karşılaşması TRT 1'de, diğer mücadeleler ise tabii Spor'un farklı kanallarında yayınlanacak.

GALATASARAY - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 3 Kasım Salı akşamı saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Maç TRT 1'den şifresiz yayınlanacak ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek.

FENERBAHÇE - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te Chobani Stadyumu'nda Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşmanın TRT 1'den canlı yayınlanacağı belirtiliyor.

GALATASARAY'IN KALAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Stuttgart maçının ardından Galatasaray'ın lig aşamasındaki programı şöyle: 24 Kasım'da Aston Villa (20.45), 8 Aralık'ta AEK deplasmanı (23.00), 19 Ocak'ta Feyenoord (20.45) ve 27 Ocak'ta PSG deplasmanı (23.00).