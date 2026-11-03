Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçları Türkiye'de TRT 1 ve tabii Spor kanallarından yayınlanıyor. Bu akşam oynanacak Galatasaray - Stuttgart maçı saat 20.45'te TRT 1'den canlı ve şifresiz izlenebilecek.
Fenerbahçe'nin Liverpool ile oynayacağı karşılaşma ise yarın akşam saat 20.45'te başlayacak. Haberlere göre bu maç da TRT 1 ekranlarında yer alacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
3 Kasım Salı günü oynanacak 9 maçlık programda Galatasaray - Stuttgart karşılaşması TRT 1'de, diğer mücadeleler ise tabii Spor'un farklı kanallarında yayınlanacak.
GALATASARAY - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma 3 Kasım Salı akşamı saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Maç TRT 1'den şifresiz yayınlanacak ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek.
FENERBAHÇE - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te Chobani Stadyumu'nda Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşmanın TRT 1'den canlı yayınlanacağı belirtiliyor.
GALATASARAY'IN KALAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
Stuttgart maçının ardından Galatasaray'ın lig aşamasındaki programı şöyle: 24 Kasım'da Aston Villa (20.45), 8 Aralık'ta AEK deplasmanı (23.00), 19 Ocak'ta Feyenoord (20.45) ve 27 Ocak'ta PSG deplasmanı (23.00).
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Fenerbahçe, Liverpool maçının ardından 25 Kasım'da Shakhtar Donetsk deplasmanında (23.00), 9 Aralık'ta LASK deplasmanında (23.00), 20 Ocak'ta Villarreal'i konuk ederek (20.45) ve 27 Ocak'ta Atletico Madrid deplasmanında (23.00) sahaya çıkacak.
MAÇ YAYIN BİLGİSİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?
Yayın planları son anda değişebildiği için maç günü TRT 1 ve tabii yayın akışının kontrol edilmesinde fayda var.