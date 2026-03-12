ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI: Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Son 16 Turu maç sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Champions League'de son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Dev kulüplerin sahne aldığı karşılaşmalar, futbolseverlere yüksek tempolu ve bol gollü mücadeleler sundu. Özellikle temsilcimiz Galatasaray'ın İngiliz devi Liverpool karşısında aldığı kritik galibiyet, Avrupa futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Son 16 Turu maç sonuçları! Detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

UEFA Champions League son 16 turunun ilk maçları Avrupa'nın farklı şehirlerinde oynandı ve birbirinden önemli sonuçlar ortaya çıktı. Turnuvanın bu aşaması, çeyrek final yolunda kritik avantajların elde edildiği bir süreç olduğu için takımlar sahaya oldukça yüksek motivasyonla çıktı.

Paris Saint-Germain ile Barcelona arasında oynanan mücadele gecenin en gollü karşılaşmalarından biri oldu. Fransız temsilcisi, hücum gücünü etkili şekilde kullanarak rakibini 5-2 mağlup etti ve rövanş öncesinde ciddi bir avantaj elde etti.

Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ise İstanbul'da oynanan karşılaşmada Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, taraftar desteğini arkasına alarak disiplinli bir oyun ortaya koydu ve rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Gecenin bir diğer dikkat çeken karşılaşmasında Real Madrid, sahasında Manchester City'yi 3-0 mağlup etti. İspanyol devinin ortaya koyduğu etkili performans, rövanş öncesi İngiliz ekibini zor bir durumla karşı karşıya bıraktı.

Almanya temsilcisi Bayern Munich ise deplasmanda Atalanta karşısında adeta gol şov yaptı. Mücadeleyi 6-1 kazanan Bayern, turun en farklı galibiyetlerinden birine imza atarak çeyrek final kapısını büyük ölçüde araladı.

Son 16 turunun ilk maçlarında alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Paris Saint-Germain 5-2 Barcelona

Galatasaray 1-0 Liverpool

Real Madrid 3-0 Manchester City

Atalanta 1-6 Bayern Munich

Newcastle United 1-1 Barcelona

Atletico Madrid 5-2 Tottenham Hotspur

Bodo/Glimt 3-0 Sporting CP

Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal

Bu sonuçlar, rövanş mücadeleleri öncesinde birçok eşleşmede dengeleri belirlerken bazı karşılaşmalarda ise belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Son 16 turunun ilk ayağı, hem sürpriz sonuçlara hem de beklenen güç gösterilerine sahne oldu. Özellikle Galatasaray'ın Liverpool karşısında aldığı galibiyet, Türk futbolu açısından en çok konuşulan sonuçlardan biri oldu.

İstanbul'da oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, savunma disiplini ve hızlı hücumlarla rakibini zorladı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Galatasaray, deplasmanda oynanacak rövanş maçı öncesinde moral üstünlüğü elde etti.

Real Madrid ise Manchester City karşısında etkileyici bir performans sergiledi. İspanyol ekibi, sahasında aldığı 3-0'lık galibiyetle çeyrek final için büyük bir avantaFUTj yakaladı. Bu sonuç, turun en dikkat çekici skorlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Bayern Munich'in Atalanta karşısında deplasmanda aldığı 6-1'lik galibiyet de futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Alman ekibi, hücum hattındaki etkili performansıyla turun en farklı skorlarından birine imza attı.

Öte yandan Atletico Madrid'in Tottenham Hotspur'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşma da bol gollü mücadelelerden biri olarak öne çıktı. Bayer Leverkusen ile Arsenal arasında oynanan mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sona ererek rövanş öncesi dengeleri korudu.

ŞL RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Champions League son 16 turu rövanş karşılaşmaları 17-18 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu maçların ardından çeyrek finale yükselen takımlar kesinleşecek.