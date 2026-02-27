Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray hangi takım ile eşleşti? Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi futbolseverleri ekran başına kilitledi. Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibinin kim olacağı büyük merak konusuydu. Kura toplarının açılmasıyla birlikte sarı-kırmızılıların Avrupa'daki yeni rotası netleşti. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray hangi takım ile eşleşti? Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman?
Avrupa futbolunun kalbi bir kez daha kura çekiminde attı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi ve maç tarihleri futbolseverlerin en çok araştırdığı başlıklar arasına girdi. Sarı-kırmızılıların çeyrek final yolundaki ilk adımı hangi takıma karşı olacak, dev randevu ne zaman oynanacak? Tüm gözler açıklanan eşleşmelere çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
GALATASARAY HANGİ TAKIM İLE EŞLEŞTİ?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere temsilcisi Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar çeyrek final yolunda güçlü rakibi karşısında mücadele verecek.
GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Son 16 turunda ilk karşılaşma 10 veya 11 Mart 2026 tarihinde İstanbul'daki Rams Park'ta oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 17 veya 18 Mart 2026 tarihlerinde İngiltere'de gerçekleştirilecek.
GEÇEN MAÇ NELER OLMUŞTU?
Galatasaray, lig aşamasında Liverpool ile İstanbul'da karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla dikkat çekerken, Liverpool ligi 3. sırada tamamlayarak play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselmişti.
DİĞER TAKIM EŞLEŞMELERİ NELER?
Son 16 turundaki diğer eşleşmeler şu şekilde:
- Real Madrid – Manchester City
- Sporting – Bodo/Glimt
- Paris Saint-Germain – Chelsea
- Newcastle United – Barcelona
Şampiyonlar Ligi finali ise 30 Mayıs 2026 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskás Arena'da oynanacak.