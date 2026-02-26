Avrupa futbolunun zirvesi olarak kabul edilen Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Play-off turu rövanş karşılaşmalarıyla birlikte Devler Ligi'nde tempo artarken, gözler şimdi son 16 turu kura çekimine çevrildi. İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, turnuvanın kaderini belirleyecek en kritik aşamalardan biri olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura organizasyonu, her yıl olduğu gibi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezinde yapılacak.

Play-off turunun tamamlanmasının hemen ardından düzenlenecek kura çekimiyle birlikte son 16 turu eşleşmeleri netleşecek. Bu aşamada turnuvada yer alan takımların Avrupa yolculuğundaki muhtemel senaryoları da kesinlik kazanacak.

Galatasaray, play-off turunda Juventus'u elemesi durumunda adını son 16 turuna yazdıracak ve kura çekiminde yer alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer önemli detay ise kura çekiminin başlama saati.

UEFA tarafından açıklanan resmi takvime göre, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak.

Kura çekiminin ardından son 16 turu eşleşmeleri kamuoyuyla paylaşılacak ve takımların maç takvimi netleşecek. Bu aşamada seri başı uygulamaları ve eşleşme prosedürleri doğrultusunda karşılaşmalar belirlenecek.

Galatasaray'ın tur atlaması halinde muhtemel rakipleri İngiltere temsilcileri Liverpool veya Tottenham Hotspur olacak. Bu ihtimal, kura çekiminin heyecan dozunu daha da artırıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi, UEFA organizasyonu kapsamında resmi yayıncı kuruluşlar aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

Kura çekiminin yayın bilgileri, organizasyon öncesinde resmi yayın takvimi çerçevesinde duyurulacak. Futbolseverler kura çekimini televizyon ekranlarından ve ilgili platformlardan canlı olarak takip edebilecek.

2026 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA'nın açıkladığı resmi takvime göre 2026 sezonunda eleme ve final aşamalarının tarihleri şu şekilde:

Son 16 Play- Off Turu

17/18 ve 24/25 Şubat 2026

Son 16 Turu

10/11 ve 17/18 Mart 2026

Çeyrek Final

7/8 ve 14/15 Nisan 2026

Yarı Final

28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

Final

30 Mayıs 2026

Bu takvim doğrultusunda son 16 turu karşılaşmaları Mart ayında oynanacak ve çeyrek finale yükselen takımlar Nisan ayında Avrupa sahnesinde mücadele etmeye devam edecek.

SON 16'YA DİREKT OLARAK KALAN TAKIMLAR

Lig etabının tamamlanmasının ardından ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi. Avrupa'nın güçlü ekipleri arasında yer alan şu kulüpler adlarını bir üst tura yazdırdı:

Arsenal

Bayern Münih

Liverpool

Tottenham Hotspur

Barcelona

Chelsea

Sporting

Manchester City

Bu ekipler, lig performansları sayesinde doğrudan son 16 turu bileti aldı ve kura çekiminde seri başı avantajıyla yer alacak.