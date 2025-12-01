2025 yılı itibarıyla sağlık çalışanlarının banka promosyonu ödemeleri gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Peki, Sağlık çalışanları ne kadar promosyon ödemesi alacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar, ne zaman yatar? Detaylar...

SAĞLIK ÇALIŞANLARI NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ ALACAK?

2025 yılında sağlık çalışanlarının banka promosyonu alacakları tutar, gündemin en önemli konularından biri haline geldi. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamasına göre, bazı illerde banka promosyonu teklifleri 90.000 TL nakit ve 10.000 TL "para puan" olarak sunulmuş durumda; toplamda yaklaşık 100.000 TL civarında bir promosyon söz konusu.

Ancak sendikalar, mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda bu rakamın yetersiz olduğunu belirtiyor. Çalışanlar, teklif edilen miktarın beklentilerini karşılamadığını ve revize edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Sektör yetkilileri, promosyon protokollerinde en az 100.000 TL taban fiyat hedeflendiğini, ancak nihai tutarın il bazında farklılık gösterebileceğini dile getiriyor.

Özetle, net bir "herkese uygulanacak promosyon tutarı" henüz açıklanmış değil; teklif edilen ortalama tutar 100.000 TL civarında bulunuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Bazı illerdeki tekliflere göre promosyon anlaşması toplamda 100.000 TL civarında. Ancak resmi ve merkezi bir anlaşmanın hâlâ tamamlanmadığı vurgulanıyor.

Her ilde promosyon anlaşmaları, il sağlık müdürlükleri ile bankalar arasında yürütülüyor ve bu nedenle iller arasında tutar ve ödeme şekli farklılık gösterebiliyor. Bazı tartışmalarda, bankaların teklif ettiği faizsiz kredi seçenekleri de gündeme geliyor; ancak bu model hâlâ resmi mutabakat aşamasında değil.

Dolayısıyla kredi seçenekleri söz konusu olsa da, şu an için çalışanlar için geçerli ve kesin promosyon miktarı "nakit + para puan" toplamıyla yaklaşık 100.000 TL olarak öngörülüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONU NE ZAMAN YATAR?

Promosyon ödemelerinin yapılabilmesi, il sağlık müdürlükleri ile bankalar arasındaki nihai protokolün imzalanmasına bağlı. Eğer revize görüşmeleri kısa sürede tamamlanır ve merkezi bir anlaşma sağlanırsa, promosyon ödemelerinin 2025'in son çeyreğinde (Ekim–Aralık) tek seferde ve peşin olarak çalışanların hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Ancak anlaşmaların uzaması veya teklifin yetersiz bulunup geri çekilmesi durumunda ödeme tarihinin gecikmesi mümkün. Bazı illerde yeni ihaleler gerekebileceği için süreç birkaç ay ötelenebilir.

KAHVECİ'NİN AÇIKLAMALARI VE SENDİKALARIN TALEPLERİ

Önder Kahveci, teklif edilen 90.000 TL nakit + 10.000 TL para puan promosyonun çalışan beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtiyor. Kahveci, her yıla bir maaş tutarı olacak şekilde promosyonun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sendikaların ortak talebi, promosyonun sadece idari bir destek değil, çalışanı gerçekten rahatlatacak düzeyde olması. Bu nedenle merkezi ve eşitlikçi bir anlaşma yapılması, yalnızca nakit ödeme seçeneği sunulması ve iller arası farklılıkların giderilmesi yönünde görüş birliği bulunuyor.

SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Promosyon için gündemde yaklaşık 100.000 TL teklifi bulunuyor; ancak bu tutar henüz kesinleşmiş değil.

İl bazlı anlaşmalar nedeniyle iller arasında farklılıklar söz konusu.

Ödeme için banka protokolü ve revize görüşmeler bekleniyor; ödemelerin 2025 son çeyreğinde yapılması öngörülüyor.

Sendikalar ve sağlık çalışanları, teklif edilen rakamı yetersiz buluyor ve revize talebinde bulunuyor.

Sağlık çalışanlarının promosyon hakkı konusundaki hassasiyet, sürecin yakından takip edildiğini gösteriyor. Nihai açıklama geldiğinde gelişmeler güncel şekilde paylaşılacak.