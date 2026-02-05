Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir hamleyle eski oyuncusu Sacha Boey'u kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcuyu kiralamak için Bayern Münih ile anlaşmaya vardı. Peki Sacha Boey İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Sacha Boey İstanbul'a bugün mü geliyor? İşte detaylar...

SACHA BOEY İSTANBUL'A NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre Sacha Boey, Galatasaray'a transferinin resmiyet kazanmasının ardından bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 25 yaşındaki Fransız oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla karşılanacak. Boey'un İstanbul'a iniş saati ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı, ancak gelişinin bugün gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor.

GALATASARAY, SACHA BOEY'U KİRALAMAK İÇİN BAYERN MÜNİH İLE ANLAŞTI

Galatasaray yönetimi, Sacha Boey'un kiralık olarak kadroya katılması için Bayern Münih ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Ocak 2024'te 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e satılan Boey'u yeniden takıma kazandırdı. Bu transfer, Galatasaray'ın Noa Lang, Asprilla ve Nhaga gibi önemli isimleri renklerine bağlamasının ardından gelen sürpriz hamle olarak dikkat çekiyor.

SACHA BOEY'UN BAYERN MÜNİH PERFORMANSI

Bayern Münih formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Sacha Boey, 1 asistlik katkı sağladı. Fransız oyuncu, özellikle kanat ve defans hattında çok yönlü performansıyla biliniyor. Galatasaray, Boey'u kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor ve taraftarlar, eski yıldızlarının takıma dönüşünü merakla bekliyor.

SON DAKİKA TRANSFER HAMLESİ: SACHA BOEY

Galatasaray, transfer döneminin son saatlerinde sürpriz bir ismi daha kadrosuna kattı. Boey'un gelişi, sarı-kırmızılıların transfer stratejisinde genç ve deneyimli oyuncuları bir araya getirme planının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar, Fransız futbolcunun İstanbul'a inişi ve takıma katılımı ile birlikte Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısında daha güçlü bir performans sergilemesini bekliyor.