Enerji sektöründe faaliyet gösteren Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş., 8-9-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama süreciyle halka arz yatırımcılarının gündemindeki yerini aldı. Pay başına 70,00 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzda toplam 89 milyon lot satışa sunulurken, yatırımcılar özellikle halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih, kişi başına düşecek olası lot miktarı, başvuru yapılabilecek banka ve aracı kurumlar ile katılım endeksine uygunluk durumunu araştırıyor. Peki, ŞA-RA enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? ŞARA enerji halka arz kaç lot verdi? Detaylar...

ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.'nin halka arzında talep toplama işlemleri 8 Temmuz, 9 Temmuz ve 10 Temmuz 2026 tarihlerinde, 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından dağıtım işlemleri yapılacak ve ardından halka arz sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Şirket tarafından paylaşılan bilgiler kapsamında talep toplama süreci 10 Temmuz 2026 tarihinde sona eriyor.

Halka arz kapsamında;

Pay başına satış fiyatı 70,00 TL olarak belirlendi.

Dağıtım yöntemi eşit dağıtım olacak.

Toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 6,2 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının %20,02 olması bekleniyor.

Payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.

ŞARA ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. halka arzında yatırımcılara dağıtılacak toplam pay adedi 89.000.000 lot olarak açıklandı.

Bu payların dağılımı şu şekilde gerçekleşecek:

44.500.000 lot sermaye artırımı,

35.600.000 lot Şadi Türk ortak satışı,

8.900.000 lot Hilkat Mor ortak satışı.

Dağıtım yöntemi eşit dağıtım olarak uygulanacak.

Katılım sayısına göre hesaplanan olası lot dağılımları ise şu şekilde paylaşıldı:

150 bin katılım: Yaklaşık 225 lot (15.750 TL)

250 bin katılım: Yaklaşık 135 lot (9.450 TL)

350 bin katılım: Yaklaşık 96 lot (6.720 TL)

500 bin katılım: Yaklaşık 67 lot (4.690 TL)

700 bin katılım: Yaklaşık 48 lot (3.360 TL)

1,1 milyon katılım: Yaklaşık 31 lot (2.170 TL)

1,6 milyon katılım: Yaklaşık 21 lot (1.470 TL)

2,2 milyon katılım: Yaklaşık 16 lot (1.120 TL)

Söz konusu rakamlar, katılım sayısına göre hazırlanan olası dağılım hesaplamaları olup, kesin lot dağıtımı halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecektir.

ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Şa-Ra Enerji halka arzına aşağıdaki banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabiliyor:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Midas Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Bank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Yatırımcılar, halka arz talep girişlerini listede yer alan banka ve aracı kurumların şubeleri ile yatırım platformları üzerinden gerçekleştirebiliyor.

ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. halka arzına ilişkin paylaşılan bilgiler doğrultusunda, şirketin halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı belirtilmiştir.

Bu nedenle halka arz, katılım endeksi kriterlerine göre yatırım yapan yatırımcılar açısından katılım endeksine uygun halka arzlar arasında yer almamaktadır.

Şirket tarafından kamuoyuna açıklanan bilgilerde bu durum açık şekilde ifade edilirken, yatırımcıların yatırım kararı almadan önce yayımlanan halka arz izahnamesi ve resmi duyuruları incelemeleri önem taşımaktadır.