Recep Uçar kimdir, kaç yaşında, nereli? Recep Uçar hangi takımlarda oynadı?

Türkiye futbolunun son yıllarda en dikkat çeken teknik direktörleri arasında yer alan Recep Uçar, hem futbolculuk dönemindeki istikrarlı performansı hem de teknik adamlık kariyerinde gösterdiği yükselişle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Recep Uçar kimdir? Recep Uçar kaç yaşında, nereli? Recep Uçar hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde!

RECEP UÇAR KİMDİR?

Türk futbolunun hem sahada hem de teknik adamlık kariyerinde istikrarlı bir çizgi çizen Recep Uçar, 22 Eylül 1975 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Uzun yıllar boyunca savunma bölgesinde görev yapmış, profesyonel futbolculuk kariyerinde 300'ün üzerinde maçta forma giymiş bir isim olan Uçar, özellikle disiplinli oyun tarzı, fiziksel dayanıklılığı ve liderlik özellikleriyle tanınmıştır.

Futbola çok küçük yaşlarda başlayan Uçar, altyapıdan yetişerek profesyonelliğe adım atan futbolcuların en başarılı örneklerinden biri olarak gösterilir. Sahadaki zekâsını, pozisyon bilgisiyle birleştiren tecrübeli stoper; Pendikspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da uzun yıllar forma giymiş, kaptanlık görevini üstlenmiş ve takımını yönlendiren isim olmuştur.

Uçar, futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık yoluna yönelmiş; önce yardımcı antrenörlük, ardından teknik direktörlük yaparak modern futbol anlayışına yönelik bir vizyon ortaya koymuştur. Ümraniyespor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran teknik adam olarak Türk futbol tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

RECEP UÇAR KAÇ YAŞINDA?

1975 doğumlu olan Recep Uçar, 2025 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

RECEP UÇAR NERELİ?

Recep Uçar, İstanbul Üsküdar doğumludur. Futbola da yine İstanbul'da başlamış, kariyerinin büyük bölümünü İstanbul takımlarında sürdürmüştür. Hem futbolculuk hem de teknik adamlık döneminde İstanbul ekosisteminin yetiştirdiği isimlerden biri olarak kabul edilir.

Şehirle olan güçlü bağı, kariyer tercihlerinde de etkili olmuş; Pendikspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ümraniyespor gibi İstanbul merkezli kulüpler Uçar'ın hem futbolculuk hem de teknik direktörlük yolculuğunda önemli rol oynamıştır.

RECEP UÇAR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Recep Uçar'ın profesyonelliğe uzanan futbol hikâyesi; altyapıdan yetişerek güçlü bir kariyer inşa eden sporcuların en belirgin örneklerinden biridir.

Uçar'ın kariyer basamakları şöyle şekillenmiştir:

Ümraniyespor Altyapısı

Futbola ilk adımını Ümraniyespor'un altyapısında atan Uçar, temel eğitimini burada almış ve savunma oyuncusu kimliğini bu dönemde geliştirmeye başlamıştır.

Pendikspor Altyapısı ve Profesyonel Kariyeri

1989–1992 yılları arasında Pendikspor altyapısında forma giyen Uçar, henüz genç yaşında gösterdiği gelişimle A takıma yükselmiş ve 1992 yılında profesyonel kariyerine başlamıştır.

Pendikspor'da geçirdiği altı sezonda istikrarıyla dikkat çekmiş, savunmadaki başarısı ve oyun disiplinini sahaya yansıtan duruşuyla takımın omurgası haline gelmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başakşehir FK)

1998 yılında transfer olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da yaklaşık 10 yıl forma giyen Recep Uçar, bu dönemin en önemli figürlerinden biri oldu.

Takım kaptanlığını üstlenen Uçar, kulübün yükselişindeki temel taşlardan biri haline geldi. Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig seviyelerinde toplamda 300'ün üzerinde maça çıkarak hem tecrübesi hem de saha içi liderliğiyle öne çıktı.

Yeniden Pendikspor ve Futbolu Bırakış

Profesyonel kariyerinin son döneminde yeniden Pendikspor formasını giyen Uçar, deneyimini genç oyuncularla paylaşarak katkı verdi.

2008 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

FUTBOL SONRASI KARİYERİ

Recep Uçar'ın teknik adamlık kariyeri, en az futbolculuk kariyeri kadar sistemli ve istikrarlı bir şekilde ilerlemiştir.

İstanbul Başakşehir'de Yardımcı Antrenörlük

Futbolu bırakmasının ardından uzun yıllar İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenör olarak çalışan Uçar, kulübün modern futbol yapılanmasının içinde yer aldı.

Birçok farklı teknik direktörle çalışma fırsatı buldu ve taktik, analiz, oyuncu gelişimi gibi konularda kendisini geliştirdi.

Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenörlük

Başakşehir döneminin ardından Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Uçar, büyük kulüplerde çalışmanın getirdiği tecrübeyi edindi ve kariyerine yeni bir boyut kattı.

Ümraniyespor Teknik Direktörlüğü

2020 yılında Ümraniyespor'un başına geçen Uçar, kulübü tarihte ilk kez Süper Lig'e taşıyarak büyük bir başarıya imza attı.

Sınırlı bütçe ile sağladığı bu yükseliş, teknik direktörlük kariyerinin dönüm noktası oldu.

Kayserispor Teknik Direktörlüğü

2023'te Kayserispor'un başına geçen Uçar, Süper Lig seviyesinde gösterdiği mücadeleci futbol anlayışıyla dikkat çekti.

Konyaspor Dönemi

Kayseri sonrası Konyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Uçar, burada da genç oyunculara verdiği önem ve organize oyun yapısıyla ön plana çıktı.

Yeni Adres: Çaykur Rizespor

2025 yılı itibarıyla Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktörlük görevi için Recep Uçar ile prensip anlaşmasına varmıştır.