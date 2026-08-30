Real Madrid Malaga maç özeti ve golleri! (ÖZET) Real Madrid Malaga kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Real Madrid Malaga maç özeti izle! La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid Malaga maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Real Madrid Malaga maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

REAL MADRİD MALAGA MAÇ ÖZETİ

Real Madrid Malaga maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Real Madrid Malaga özet bölümünde yer alan bilgilerden Real Madrid Malaga geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

REAL MADRİD MALAGA ÖZET

Real Madrid Malaga maç özetini maçın ardından S Sport resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD MALAGA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid Malaga maçı 4-0'lık Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

REAL MADRİD MALAGA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Real Madrid Malaga maçı canlı olarak S Sport'ta yayınlandı.