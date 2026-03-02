Haberler

Real Madrid Getafe CANLI izle! Real Madrid Getafe maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
REAL MADRİD - GETAFE NEREDE İZLENİR?

Real Madrid Getafe maçını S Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Getafe maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.

REAL MADRİD GETAFE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid Getafe maçı Madrid'de, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

