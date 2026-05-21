Premier Lig'e çıkma yükselme geliri ne kadar 2026? Premier Lig'e çıkan ne kadar para alıyor?

İngiltere Championship play-off finalinde Hull City ile Middlesbrough, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadyumu’nda karşılaşacak. TV8 ekranlarında yayınlanacak mücadele öncesinde Premier Lig’e yükselmenin ekonomik değeri yeniden gündeme geldi.

PREMİER LİG'E ÇIKMA PRİMİ 2026

Premier League’in 2025/26 döneminde yürürlüğe giren yeni yayın anlaşmalarıyla birlikte ligde yer alan kulüplerin elde ettiği merkezi gelirlerde büyük artış yaşandı. Premier Lig’de mücadele eden takımlar; eşit yayın payı, uluslararası yayın gelirleri, ticari gelirler ve sezon sıralamasına göre dağıtılan merit payments ödemelerinden pay alıyor. Ligin alt sıralarında sezonu tamamlayan ekiplerin bile yaklaşık 100 milyon sterlinin üzerinde gelir elde ettiği belirtilirken, şampiyon olan kulüplerin toplam gelirinin 170 milyon sterline yaklaştığı aktarılıyor. Bu tablo nedeniyle Championship’ten Premier Lig’e yükselmek İngiliz futbolundaki en büyük ekonomik sıçramalardan biri olarak değerlendiriliyor.

Play-off finalinin “dünyanın en pahalı maçı” şeklinde anılmasının temel nedeni de kulüplerin tek maçla dev gelir avantajı elde etmesi olarak gösteriliyor. Otomatik yükselen ekiplerin ardından play-off kazanan takım da Premier Lig gelir sistemine dahil oluyor. Yayın gelirleri, sponsorluk anlaşmaları, maç günü gelirleri ve ticari anlaşmalardaki artış sayesinde ilk sezon ekonomik etkisinin 120 ila 180 milyon sterlin arasında hesaplandığı belirtiliyor. Kulüplerin Premier Lig’de kalıcılık sağlaması halinde ise toplam ekonomik etkinin birkaç sezon içerisinde 250 milyon sterlini aşabildiği ifade ediliyor.

PREMİER LİG'E ÇIKAN TAKIM NE KADAR ALIYOR?

Premier Lig’e yükselen kulüpler yalnızca ilk sezon gelirlerinden faydalanmıyor. İngiliz futbolunda uzun süredir uygulanan parachute payments sistemi kapsamında Premier League’den düşen kulüpler belirli süre boyunca yüksek miktarda ödeme almaya devam ediyor. 2026 itibarıyla sistem uygulanmayı sürdürürken, ilk yıl Premier League merkezî gelirinin yaklaşık yüzde 55’i, ikinci yıl yüzde 45’i ve belirli şartlarda üçüncü yıl yüzde 20’si kulüplere aktarılıyor. Bu ödemeler sayesinde Premier Lig’den düşen bazı ekiplerin Championship’te rakiplerinden çok daha yüksek bütçelerle mücadele ettiği belirtiliyor.

Son yıllarda Premier League’den düşen bazı kulüplerin ilk sezonlarında yaklaşık 40 ila 50 milyon sterlin seviyesinde parachute payment aldığı aktarılıyor. Buna karşılık Championship’te standart dayanışma ödemesi alan kulüplerin yıllık payının yaklaşık 5 milyon sterlin seviyesinde kaldığı belirtiliyor. İngiliz futbolunda gelir dağılımı tartışmalarının merkezinde de bu fark yer alıyor. EFL kulüpleri ile Premier League arasındaki ekonomik uçurum nedeniyle “New Deal for Football” adı verilen yeni gelir paylaşım modeli uzun süredir gündemde bulunuyor. Model kapsamında Championship ve alt lig ekiplerine yüz milyonlarca sterlinlik ek kaynak aktarılması planlanırken, Premier League kulüpleri arasında da konuya ilişkin fikir ayrılıkları devam ediyor.