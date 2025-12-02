Lüks moda dünyasında son dönemin en dikkat çekici gelişmesi gerçekleşti: Prada, Versace'yi satın mı aldı? Milano merkezli moda devi Prada, ikonlaşmış marka Versace ile güçlerini birleştirerek global lüks moda arenasında yeni bir dönemi başlattı. Peki, Prada, Versace'yi satın mı aldı? Prada, Versace'yi ne kadara aldı? Prada kimin? Versace kimin?Detaylar haberimizde!

PRADA, VERSACE'Yİ SATIN MI ALDI?

Milano merkezli moda devi Prada, lüks moda dünyasında büyük bir hamle yaparak ikonik marka Versace'yi bünyesine kattı.

Moda sektörü, bu satın almayla birlikte yeni bir döneme girerken, Prada ve Versace'nin birleşimi hem marka değerlerini hem de satış potansiyelini artıracak stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

PRADA, VERSACE'Yİ NE KADARA ALDI?

Prada Grubu, Milano merkezli Versace'yi yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolara satın aldı. Anlaşma, tüm düzenleyici onayların tamamlanmasının ardından resmi olarak yürürlüğe girdi. Bu satın alma, Capri Holdings bünyesinde son yıllarda istenilen performansı gösteremeyen Versace'ye yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

Versace'nin Prada Grubu'na katılmasıyla birlikte, yeni birleşik yapının grubun toplam gelirine önemli katkı yapması bekleniyor:

Prada: %64

Miu Miu: %22

Versace: %13

Bu oranlar, Versace'nin Prada çatısı altındaki rolünü ve büyüme potansiyelini net bir şekilde ortaya koyuyor.

PRADA KİMİN?

Prada Grubu, lüks moda dünyasının en güçlü aile şirketlerinden biri olarak tanınıyor. Markanın lideri Miuccia Prada Bianchi, Prada'nın kurucusu Mario Prada'nın torunu olarak 1978'den bu yana grubun vizyonunu şekillendiriyor.

Miuccia Prada, eşi Patrizio Bertelli ile birlikte grup CEO'su olarak görev yaparken, aynı zamanda yaratıcı tasarım süreçlerini de yönetiyor. Prada'nın çatısı altında ayrıca Miu Miu markası da yer alıyor ve grup genel stratejisinde kritik bir rol oynuyor.

VERSACE KİMİN?

Versace, 1978 yılında Gianni Versace tarafından kuruldu. Gianni'nin vefatının ardından marka, ailesi tarafından yönetilmeye devam etti. Versace'nin kontrolü şu isimlerde yoğunlaşıyor:

Donatella Versace: Gianni'nin kız kardeşi ve markanın kreatif lideri

Santo Versace: Gianni'nin kardeşi

Allegra Versace Beck: Donatella'nın kızı ve Gianni'den miras kalan hisselerin sahibi

Bu yapı, markanın hem aile değerlerini korumasını hem de global pazarda güçlü bir oyuncu olmasını sağladı.