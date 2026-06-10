Portekiz Nijerya CANLI nereden izlenir? Portekiz Nijerya maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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PORTEKİZ - NİJERYA NEREDE İZLENİR?

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PORTEKİZ NİJERYA MAÇI CANLI İZLE

Portekiz Nijerya maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ NİJERYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Nijerya maçı bu akşam saat 22.45 itibariyle başlayacak.

PORTEKİZ NİJERYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Portekiz Nijerya maçı Leiria'da, Estádio Dr. Magalhães Pessoa Stadyumu'nda oynanacak.