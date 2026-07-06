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Portekiz İspanya hangi kanalda? Portekiz İspanya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Portekiz İspanya hangi kanalda? Portekiz İspanya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Portekiz İspanya maçı hangi kanalda belli oldu. Portekiz İspanya Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Portekiz İspanya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Portekiz İspanya maçını hangi kanal veriyor? İşte Portekiz İspanya maçı yayın bilgisi!

Portekiz İspanya Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Portekiz İspanya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Portekiz İspanya maçını hangi kanal veriyor? İşte Portekiz İspanya maçı yayın bilgisi haberimizde...

PORTEKİZ İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz İspanya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Portekiz İspanya maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

PORTEKİZ İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz İspanya maçı, Arlington'da, AT&T Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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