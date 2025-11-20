Play-off final maçı nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off maçları ne zaman?

Play-off final maçı nerede oynanacak? FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kura çekimi, Zürih'teki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. Türkiye'yi temsil eden heyetin katıldığı çekilişte milli takımın yarı finaldeki rakibi Romanya oldu.

PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?

Play-off etabında yarı final karşılaşmaları 26 Mart 2026 tarihinde tek maç üzerinden oynanacak. Final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak ve kazanan takımlar FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Avrupa Elemeleri'ndeki gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımların yanı sıra Uluslar Ligi'nden gelen toplam 16 takım, dört farklı play-off yolunda mücadele ederek Dünya Kupası için son bileti almaya çalışacak.

Play-off turunda 1. ve 2. torbalarda yer alan takımlar yarı final maçlarını kendi sahasında oynayacak. Türkiye'nin de içinde olduğu C Yolu'nda yarı final eşleşmeleri Türkiye-Romanya ve Slovakya-Kosova şeklinde gerçekleşti. Bu aşamayı geçen takımlar, yine tek maç üzerinden belirlenen final etabında karşılaşarak Dünya Kupası vizesi almak için mücadele edecek.

PLAY-OFF FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

C Yolu'nda Türkiye-Romanya eşleşmesinin galibi, finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananı ile deplasmanda karşılaşacak. Yarı finallerde torba yapısına göre belirlenen ev sahipliği, final aşamasında da belirleyici oldu ve Türkiye'nin finali oynaması durumunda maç dış sahada gerçekleştirilecek. Tek maç üzerinden oynanacak final, ilgili yolun belirlenen ev sahibi ülkesinde yapılacak ve kazanan taraf Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

Play-off finalinin deplasmanda oynanacak olması, C Yolu'ndaki finale ev sahipliği yapacak takımın Slovakya-Kosova eşleşmesinde üst torbada yer alan tarafın sahası olacağını ortaya koydu. Böylece Türkiye yarı finali geçmesi halinde final karşılaşmasına ev sahibi olamayacak ve Dünya Kupası bileti için dış sahada mücadele etmek zorunda kalacak.

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

A Yolu'nda yarı finaller İtalya-Kuzey İrlanda ve Galler-Bosna Hersek eşleşmeleri şeklinde oluştu. Bu iki karşılaşmanın galipleri finalde karşılaşarak Dünya Kupası bileti için mücadele edecek. Play-off sistemi gereği yarı finallerde üst torbadaki takımlar kendi sahasında oynayacak ve final yine yol yapısına göre belirlenen ev sahibi ülkede yapılacak.

B Yolu'nda Ukrayna-İsveç ve Polonya-Arnavutluk eşleşmeleri yer aldı. C Yolu'nda Türkiye-Romanya ve Slovakya-Kosova eşleşmeleri oluşurken, D Yolu'nda Danimarka-Kuzey Makedonya ve Çekya-İrlanda Cumhuriyeti yarı finalleri belirlendi. Tüm yolların finalistleri 31 Mart 2026'da tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalarla Dünya Kupası vizesi almak için sahaya çıkacak.