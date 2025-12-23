Pegasus, Chelsea Futbol Kulübü ile mi anlaştı? Pegasus, Chelsea Futbol Kulübü anlaşması nedir?

Pegasus Hava Yolları, spor ve havacılık dünyasında dikkat çeken bir adım atarak Chelsea Futbol Kulübü ile işbirliğine imza attı. Bu gelişme, hem futbolseverlerin hem de seyahat tutkunlarının ilgisini çekti. Peki, Pegasus ve Chelsea arasında yapılan bu anlaşma tam olarak neyi kapsıyor ve taraflara neler kazandıracak? Merak edilen ayrıntılar haberin devamında…

PEGASUS, CHELSEA FUTBOL KULÜBÜ İLE Mİ ANLAŞTI?

Pegasus Hava Yolları, dünya çapında tanınan İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea Futbol Kulübü ile resmi bir işbirliği anlaşması gerçekleştirdi. Bu anlaşma, Pegasus'un global marka yolculuğunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve şirketin uluslararası pazarlardaki erişimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

PEGASUS, CHELSEA FUTBOL KULÜBÜ ANLAŞMASI NEDİR?

Anlaşma kapsamında Pegasus, Chelsea Futbol Kulübü'nün erkek ve kadın futbol takımlarının resmi hava yolu partneri olarak belirlendi. Bu işbirliği, her iki markanın küresel erişimlerini birleştirerek yenilikçi iletişim kampanyaları ve taraftar deneyimleri oluşturmayı hedefliyor. Pegasus, öncelikli yurt dışı pazarlarda bu ortaklıkla marka görünürlüğünü artırmayı, futbolun evrensel gücü ile yolcularına ilham veren deneyimler sunmayı planlıyor.

PEGASUS HANGİ TAKIMLA ANLAŞMA SAĞLADI?

Pegasus Hava Yolları, İngiltere'nin köklü ve dünya çapında geniş taraftar kitlesine sahip Chelsea Futbol Kulübü ile anlaşma sağladı. Anlaşma, Pegasus'un uluslararası büyüme hedefleriyle Chelsea'nin global taraftar kitlesi arasında güçlü bir sinerji yaratmayı amaçlıyor ve iki markanın küresel çapta ortak projeler geliştirmesinin yolunu açıyor.